Fünf Wochen Entzugsklinik: Nico Legat macht weitere Therapie

Nico Legat (27) hat sich bei seinen Fans mit einem persönlichen Update aus der Entzugsklinik gemeldet. Der Reality-TV-Star verriet in einer Instagram-Story, dass er fünf intensive Wochen hinter sich habe und nun ein weiteres achtwöchiges Programm an einem neuen Ort beginne. Wo genau er sich aufhält, wollte er allerdings nicht preisgeben. Nico gibt sich dennoch optimistisch. "Es sind die letzten acht Wochen, dann beginnt für mich wieder das normale Leben", plaudert er aus und fügt hinzu, dass es ihm bereits besser gehe.

In dem kurzen Video zeigt der TV-Star seinen Fans sogar seine neue Bleibe. Das schlichte, aber gemütliche Einzelzimmer sei sein Zuhause für die nächsten Wochen. Dabei verspricht Nico, weiterhin Updates zu geben und seine Community auf dem Laufenden zu halten. Die aktuelle Etappe seiner Reise in ein nüchternes Leben scheint für den ehemaligen Temptation Island-Kandidaten ein weiterer Schritt in die richtige Richtung zu sein: "Ich bin auf jeden Fall auf einem extrem guten Weg", betont er.

Für Nico ist dieser Weg ein entscheidender und zugleich mutiger Schritt, sein Leben neu zu ordnen. Bereits zuvor hatte er berichtet, wie schwierig die Reise für ihn war, aber auch, dass er auf erste Erfolge stolz sei. Bekannt wurde Nico durch seine Teilnahme an Formaten wie "Temptation Island" und Prominent getrennt, doch zuletzt stand vor allem sein persönlicher Kampf um ein suchtfreies Leben im Mittelpunkt. Der Sohn von Thorsten Legat (56) zeigt damit nicht nur Stärke, sondern auch, wie wichtig es ihm ist, sich selbst zurückzugewinnen – und dabei auch andere zu inspirieren.

RTL Nico Legat, ehemaliger "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Instagram / nico.legat Nico Legat im September 2023

