Nach Liebes-Aus: Stichelt Dakota Johnson nun gegen ihren Ex?

Ob Dakota Johnson (35) damit ihren Ex Chris Martin (48) meint? Die Schauspielerin sorgte kürzlich in der US-Sendung "Today Show" für Lacher. Gemeinsam mit ihrem Co-Star Chris Evans (43) war sie dort, um ihren neuen Film "Materialists" zu promoten. Auf die Frage, was ein potenzieller Partner für sie unbedingt mitbringen muss, antwortete sie schlagfertig: "Kein Arschl*ch sein." Ihr Co-Star kommentierte ihre lustige Bemerkung mit: "Treffend formuliert!"

Die Gerüchte um ein Liebes-Aus von Dakota und Chris halten sich schon länger hartnäckig – seit rund einem Jahr wurde immer wieder über eine mögliche Krise spekuliert. Erst im Mai wurden die Leinwandschönheit und der Coldplay-Sänger jedoch gemeinsam bei einem Spaziergang in Malibu gesehen. Einem Insider von People zufolge scheinen die beiden zuletzt eine Art On-off-Beziehung geführt zu haben, die nun aber endgültig vorbei ist. "Es fühlt sich dieses Mal final an", schilderte die Quelle. Weder Dakota noch Chris haben sich bisher persönlich zu dem Stand ihrer Beziehung geäußert.

Chris und Dakotas Beziehung wurde 2017 erstmals bekannt. Doch schon 2019 trennten sich der Musiker und die Tochter von Melanie Griffith (67) kurzzeitig – es war angeblich nicht die einzige Beziehungspause, die sie eingelegt haben. Oftmals seien ihnen ihre jeweiligen Karrieren in die Quere gekommen. Dennoch haben sich die beiden schon vor einigen Jahren verlobt. Dakota und Chris "hatten es aber nicht eilig zu heiraten", wie ein Informant laut People verriet.

Anzeige Anzeige

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige