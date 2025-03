So ergatterte Vivien Wulf ihre neue "Sturm der Liebe"-Rolle

Seit Ende Februar verstärkt Vivien Wulf (31) das Ensemble der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe. In der Serie schlüpft sie in die Rolle der Larissa Mahnke, einer selbstbewussten Erbin aus der Welt der Edelsteine, die das Leben am Fürstenhof ordentlich auf den Kopf stellt. In einem Interview mit Promiflash sprach die Schauspielerin darüber, wie sie zu dieser Rolle gekommen ist. "Ich wusste, dass eine spannende neue Rolle in der Serie besetzt wird, und habe mich sofort angesprochen gefühlt", verriet Vivien. Nach einem mehrstufigen Casting-Prozess habe sie schließlich die Zusage erhalten – ein Moment, der ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben sei: "Ich war unglaublich glücklich und voller Vorfreude!"

Die Zusage für "Sturm der Liebe" sei für Vivien nicht nur ein emotionaler Höhepunkt gewesen, sondern bedeute auch eine neue Herausforderung. "Natürlich war mir bewusst, dass das ein ganz neuer Rhythmus sein würde – aber ich liebe Herausforderungen", erklärte sie weiter gegenüber Promiflash. Für die Schauspielerin sei es eine große Ehre, Teil einer Serie zu sein, die seit vielen Jahren eine Institution im deutschen Fernsehen darstellt. Ihre neue Rolle beschrieb Vivien als facettenreich: Die Figur müsse immer wieder gegen Klischees ankämpfen und ihren eigenen Weg finden – eine Thematik, mit der sich viele Frauen identifizieren könnten, sogar sie selbst. "Definitiv gibt es einige Parallelen. [...] Ich liebe es, Figuren zu spielen, die eine Entwicklung durchmachen – und genau das ist hier der Fall. Ich glaube, dass viele Zuschauer sich in ihr wiederfinden werden", erklärte Vivien.

Für Vivien Wulf ist die Rolle der Larissa Mahnke ein weiterer Meilenstein in ihrer mittlerweile über 15 Jahre andauernden Schauspielkarriere. Bekannt wurde sie 2010 durch ihren Durchbruch in "Eisfieber" und wirkte seitdem in mehreren Serien und Filmen wie Das Traumschiff, "SOKO Leipzig" und Unter uns mit. Abseits der Kamera genießt Vivien seit ihrer Hochzeit auf Sylt im vergangenen Jahr das Eheglück mit ihrem Mann, dem ehemaligen Fußballer Alexander Dercho, heute mit Nachnamen Wulf.

ARD Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"

Instagram / CnucvFIrDYU/?img_index=1 Vivien und Alexander Wulf im Juni 2022

