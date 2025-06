TikTok-Star Oma Norma ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Social-Media-Welt: Die geliebte Oma Norma, die in zahlreichen viralen Videos ihrer Enkelin Jess auftrat, ist vor wenigen Tagen im Alter von 91 Jahren verstorben. Das teilt die Familie nun in einem emotionalen Beitrag auf TikTok mit. "05.06.2025 – der Tag, an dem unsere Familie ihren Fels in der Brandung, ihr Ein und Alles, unsere wunderschöne, kostbare, perfekte Lady verloren hat. Wir sind alle zutiefst erschüttert, und unser Leben wird nie wieder so sein wie zuvor", heißt es darin.

Die 91-Jährige sei friedlich und umgeben von ihrer gesamten Familie eingeschlafen. "Sie war voller Liebe und wurde mit der schönsten Fürsorge umsorgt. Wenn jemand einen Platz im Himmel verdient, dann du, Nanny Norma", schildert ihre Engsten. Darüber hinaus betonen sie, dass Normas letzte Jahre durch die Unterstützung ihrer enormen Online-Community außergewöhnlich bereichert wurden: "Ihr Herz war erfüllt, und wie sie selbst sagte: 'Ich habe so ein wunderbares Leben geführt.' 91 Jahre waren niemals genug, und sie hinterlässt eine riesige Lücke in all unseren Herzen."

Norma berührte die Herzen der Fans mit ihren charmanten Sprüchen und ihrer warmherzigen Art. Das wird unter dem Beitrag deutlich, wo sich zahlreiche Kommentare sammeln, in denen Follower ihre Trauer ausdrücken. "Oh, Nan. Ich habe dich geliebt, als wärst du meine eigene Oma. Schlaf in Frieden, Königin. Jess, es tut mir so leid für deinen großen Verlust", schreibt beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Danke, Jess, von ganzem Herzen, dass du Norma mit uns geteilt hast. Sie war – und ist – ein strahlendes Licht in meinem Leben."

Instagram / jessandnorma Oma Norma und ihre Enkelin Jess, Juni 2025

Instagram / jessandnorma Oma Norma, Social-Media-Star

