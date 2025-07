Nach Geissens-Überfall: Ermittler sind Tätern auf der Spur

Eineinhalb Monate nach dem schockierenden Überfall auf die Luxus-Villa von Carmen (60) und Robert Geiss (61) in Saint-Tropez gibt es jetzt Neuigkeiten im Fall. Wie Laurence Barriquand, der stellvertretende Staatsanwalt von Draguignan, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, seien die Ermittlungen gut vorangeschritten und mehrere Spuren bereits bestätigt worden. Genaue Details zu den laufenden Untersuchungen können jedoch aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht bekannt gegeben werden. Die Polizei ist laut RTL weiterhin intensiv auf der Suche nach den Tätern, die Mitte Juni mit Waffengewalt in die Villa der Reality-TV-Stars eingedrungen waren und die beiden verletzt hatten.

Die Eindringlinge hatten die Geissens gezwungen, ihre Tresore zu öffnen, und waren anschließend mit einer bislang unbekannten Beute verschwunden. Carmen erlitt bei dem Überfall eine Schnittwunde am Hals, während Robert Tritte gegen die Rippen einstecken musste. Trotz der traumatischen Ereignisse hat sich das Paar dazu entschieden, die Villa nicht aufzugeben, sondern ihr Zuhause mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen auszustatten. Mit einer neuen Alarmanlage, mehreren Kameras und einem drei Meter hohen, mit Stacheldraht versehenen Zaun will die Familie in Zukunft besser geschützt sein. "Jetzt steht bei uns ein System, das einem Fort Knox gleicht – und gibt uns endlich wieder das Gefühl, sicher und geschützt zu sein", erklärte Carmen in einem Instagram-Beitrag.

Seit 1994 sind Carmen und Robert verheiratet und blicken auf eine gemeinsame Karriere zurück, die mit einem Sportbekleidungslabel sowie Model- und Trainerjobs begann. Seit 2011 begeistern sie mit ihrer Sendung Die Geissens ein breites TV-Publikum, das an ihrem Jetset-Leben teilhat. Trotz ihres Optimismus hat der Überfall tiefe Spuren hinterlassen – Robert wandte sich kürzlich öffentlich mit scharfen Worten an die Täter: "Ihr versucht euch zu bereichern durch Diebstahl oder Raub, leider werdet ihr immer arme Menschen sein." Dennoch zeigt sich das Paar kämpferisch und wirkt dank neuer Sicherheitsvorkehrungen langsam wieder zuversichtlicher.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar