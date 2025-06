Dolly Busters Ehemann Dino ist mit 81 Jahren verstorben

Dolly Buster (55) trauert um ihren Ehemann Josef "Dino" Baumberger, der unerwartet in der Nacht zum Dienstag im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Im Interview mit Bild erklärt die ehemalige Erotikdarstellerin, dass die schicksalhafte Nacht zunächst gewohnt friedlich begann: Gemeinsam sahen sie die Quizshow Wer wird Millionär? und verbrachten einen entspannten Abend. Doch als Dolly kurze Zeit später im Badezimmer war, hörte sie ein Geräusch aus dem Wohnzimmer und fand ihren Mann bewusstlos vor. Trotz ihrer sofortigen Reanimationsversuche und der schnellen Hilfe der Sanitäter konnte Dino nicht mehr gerettet werden.

Seit Jahren litt Dino an Herzproblemen und Bluthochdruck, doch sein Tod kam dennoch überraschend. Nach fast 35 gemeinsamen Jahren – davon 28 verheiratet – beschreibt Dolly ihn als die Liebe ihres Lebens. "Er war ein so guter Mensch. Ich verdanke ihm alles", betont sie. Die beiden führten eine offene Ehe, wie sie berichtet: "Jeder durfte tun, was er wollte – in Vertrauen und Freiheit." Besonders schmerzt Dolly der letzte Anblick ihres Mannes, den sie zugleich als friedlich und fast glücklich beschreibt. Die genaue Todesursache wird aktuell noch untersucht.

Dolly Buster sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Kämpfe mit psychischen Belastungen und Depressionen. In schwierigen Momenten war Dino für sie eine Stütze, auch wenn sie sich in ihrer Ehe viel Freiraum ließen. Trotz all ihres Erfolgs als Schauspielerin und Geschäftsfrau gab Dolly zu, dass der öffentliche Druck auf Dauer Spuren hinterlassen habe. Ihre Fans wünschen ihr nun in dieser schweren Zeit viel Kraft, um den Verlust ihres langjährigen Partners zu verarbeiten.

Getty Images Dolly Buster und Dino Baumberger in München, 2006

SplashNews.com Dolly Buster, TV-Star