Damit hat wohl niemand gerechnet. Dolly Buster (52) gilt als die Sex-Ikone seit den 1990er-Jahren. In den vergangenen Jahren hat man die 52-Jährige jedoch so gut wie kaum noch auf Events gesehen. Dolly hatte 2017 einen Hörsturz, seitdem hat sich die ehemalige Pornodarstellerin immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt erzählte Dolly, dass sie auch heute noch an den Folgen der Erkrankung leidet.

In einem Interview mit der Bild sprach die Autorin über ihren Gesundheitszustand. "Seit Jahren bin ich sehr krank, habe Depressionen und Tinnitus. Mein gesundheitlicher Zustand hat sich über die Jahre noch einmal fürchterlich verschlimmert und der Alltag ist ein Albtraum", gestand die Blondine. Oft läge sie tagelang nur im Bett. "Wenn ich an einem Tag um 14 Uhr aufstehe, dann könnte ich um 14.30 Uhr schon wieder einschlafen, so kraftlos bin ich", erzählte sie weiter.

Auch im alltäglichen Leben fühle sie sich nicht wohl. "Beim Einkaufen bekomme ich öfter mal eine Panikattacke, sodass ich den Einkaufswagen mit den eingekauften Lebensmitteln im Laden stehen lassen, aus dem Supermarkt herausrennen und nach Hause fahren muss", gestand sie weiter. Das sei auch der Grund, weshalb sie kaum noch in der Öffentlichkeit anzutreffen ist. "Auf dem roten Teppich ergeht mir das dann leider genauso. Deshalb bin ich auf fast keiner Veranstaltung mehr gewesen. Das ist, als ob man wegrennen möchte, es aber nicht kann."

