Die zwei werden wohl keine Freundinnen mehr! Dolly Buster (52) und Désirée Nick (65) trafen 2004 im Dschungelcamp aufeinander. In der zweiten Ausgabe der Kult-Show hielt es das einstige Porno-Sternchen zwar nicht lange aus – Zeit für eine ausgiebige Schlammschlacht der beiden gab es damals dennoch. 18 Jahre nach ihrem Camp-Clash kamen Dolly und Désirée jetzt zum Versöhnungs-Talk zusammen – doch der endete im Fiasko!

Désirée erweckte den Eindruck, als hätte sie ihr Aufeinandertreffen mit Dolly schon wieder vergessen – schließlich sei der Erotik-Star ja nur wenige Stunden im Camp gewesen: "Für mich war die Begegnung mit Dolly wirklich nur eine Nebensache." Dann erinnerte sich die Podcasterin aber doch an ein Mittagessen, bei dem Dolly ihr den Mund verboten haben soll: "Du hast gesagt, ich solle nicht über deine Brüste reden!" – "Das ist gelogen, das habe ich nicht gesagt", wehrte sich ihr Gegenüber.

"Deine Marke ist 'One kinky Bitch' und meine Erwartungen waren sehr niedrig – und du hast sie nicht erfüllt!", warf Désirée Dolly nach dem wilden Gezanke an den Kopf – und verließ wutentbrannt das Studio. Draußen nahm sie ein Taxi und gab dem Gespräch keine Chance mehr. Dolly blieb allein zurück und ordnete das Geschehene ein: "Es funktioniert nicht, es tut mir so leid. Nicht, weil ich mich mit Désirée versöhnen wollte – das würde ich aus Charaktergründen nicht machen – sondern weil ich einfach mit ihr reden wollte."

Anzeige

Getty Images Dolly Buster im Januar 2010

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Kabarettistin

Anzeige

Getty Images Dolly Buster im Mai 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de