Nach Trennung von Kim: Nikola Glumac sucht eigene Wohnung

Noch vor Kurzem schwebten Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) auf Wolke sieben – bis nach einem angeblichen Vorfall mit körperlicher Gewalt das Liebesglück zerbrach. Da Nikola seiner Partnerin laut eigenen Angaben nicht in dieser schrecklichen Situation zur Seite stand, zog sie einen Schlussstrich. Daher heißt es für den Realitystar nun, aus dem gemeinsamen Zuhause auszuziehen. "Ich bin jetzt schon auf Wohnungssuche. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so kommen würde", meldet sich Nikola in einer Story auf Instagram.

Dass zwischen ihm und seiner früheren Verlobten alles aus und vorbei ist, setzt dem Promis unter Palmen-Teilnehmer nach wie vor schwer zu. "Es fühlt sich alles so unreal an", merkt er im Netz an. Zeit für Trübsal und Wehmütigkeit bleibt dem Ex-Mann von Gloria Glumac (32) aber keine. "Es wird alles stressig", erzählt er weiter und ergänzt an seine Follower gerichtet: "Als Nächstes rufe ich die Umzugsfirma an, wegen all meiner Sachen und dann ziehe ich komplett aus der gemeinsamen Wohnung aus."

Seine Videobotschaft schließt Nikola letztendlich mit den Worten ab: "Die Liebe tut oft weh, muss man ehrlich sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ausgehen wird. Wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich wirklich von Herzen. Deswegen tut das jetzt noch mehr weh." Er und Kim waren seit Ende vergangenen Jahres ein Paar, nachdem beide in der TV-Show "Promis unter Palmen" zu sehen waren. Aktuell erwarten sie ihr erstes gemeinsames Baby, eine Tochter.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

