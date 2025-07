"Fame Fighting": Das sagt Eugen Lopez zu Tommys Kampfansage

Tommy Pedroni (30) hat Nikola Glumac (29) erneut herausgefordert, sich ihm im Fame Fighting Box-Ring zu stellen. Beide Männer hatten bereits an vorangegangenen Veranstaltungen des Formats teilgenommen, jedoch mit unterschiedlichen Gegnern. Während Tommy als siegreicher Teilnehmer hervorging, musste Nikola damals eine Niederlage nach nur vier Sekunden hinnehmen. Eugen Lopez, der Veranstalter von Fame Fighting, wurde zu der Herausforderung von Tommy an Nikola befragt und fand dabei deutliche Worte: "Sportlich gesehen wäre es ein komplettes Minus-Ding gewesen", erklärte er offen in einer Instagram-Fragerunde.

Eugen begründete seine Meinung damit, dass ein Kampf zwischen den beiden Reality-TV-Stars sportlich nicht interessant wäre. Seiner Meinung nach habe Nikola gegen Tommy kaum eine Chance, was auch durch den schnellen K.O. in seinem letzten Match belegbar sei. Gleichzeitig betonte der Veranstalter, dass der mediale Rummel sicherlich groß wäre, aber für ihn zähle mehr als nur die Aufmerksamkeit. "Ich will Tommy gegen jemanden Starken kämpfen sehen", gab er zu verstehen. Damit scheint Eugen kein Interesse an einer solchen Begegnung zu haben, obwohl Tommys Herausforderung für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Nikola hatte sich in der Vergangenheit wenig beeindruckt von Tommys Provokationen gezeigt und darauf verwiesen, dass er sich nicht für Kämpfe mit geringer medialer Reichweite begeistern könne. Tommy hingegen hatte in der Vergangenheit wissen lassen, dass er an einem fairen Kampf durchaus seine Freude hätte und sich auch nicht scheute, besondere Anreize für ein Kräftemessen zu schaffen. Ob es zwischen den beiden Social-Media-Stars doch noch zu einer Auseinandersetzung kommen wird, bleibt abzuwarten, doch Eugen Lopez dürfte wohl inzwischen andere Pläne im Hinterkopf haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / tommypedroni, Instagram / nikola_glumac Tommy Pedroni und Nikola Glumac Collage

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar