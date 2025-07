Gloria Glumac freut sich: Bald ist sie Ex Nikolas Namen los

Gloria Glumac (32) lässt ihre Follower in diesen Tagen erneut an einem sehr persönlichen Schritt teilhaben: Die Reality-TV-Bekanntheit hat es kaum erwarten können, ihren Mädchennamen zurückzuerhalten, nachdem die Scheidung von ihrem Ex-Mann Nikola Glumac (29) endlich rechtskräftig ist. In ihrer Instagram-Story verkündete sie nun, dass sie beim Standesamt war, um die Namensänderung in die Wege zu leiten. "Bald ist das Geschichte, wenn dann nur noch mein Mädchenname dransteht und ich endlich meinen heiligen Frieden habe", erklärte sie sichtlich erleichtert.

Ganz abgeschlossen ist der Prozess allerdings noch nicht: "Nächste Woche kann ich den final ändern", ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower wissen. Auch ihre Social-Media-Profile wolle sie dann entsprechend anpassen. Bis dahin bleibt Gloria nichts anderes übrig, als weiterhin Geduld zu zeigen. Die Situation, dass Briefe für Nikola nach wie vor in ihrem Briefkasten landen, beschreibt sie als "unangenehm". Trotzdem ist die einstige TV-Darstellerin guter Dinge und stolz darauf, diesen Abschnitt ihres Lebens bald abzuschließen.

Die Freude über die neue Etappe in ihrem Leben ist bei Gloria unverkennbar groß, denn schon die finalen Scheidungspapiere lösten bei der Influencerin große Erleichterung aus. Immer wieder machte sie in der Vergangenheit deutlich, wie stolz sie darauf ist, einen sauberen Schlussstrich unter das Kapitel mit Nikola zu ziehen. Für ihre Fans, die sie während der gesamten Zeit unterstützten, war es ebenfalls ein Grund, mitzufeiern, als sie die Trennung endlich final abschließen konnte. Nun folgt der nächste Schritt – ein weiteres Symbol für den völligen Neuanfang der Reality-TV-Darstellerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar