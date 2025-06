"Vermisse sie krass": Nikola Glumac leidet unter Kim-Entzug

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind offenbar nicht länger ein Paar. Vor wenigen Tagen gab die Beauty & The Nerd-Bekanntheit ganz überraschend die Auflösung der Verlobung bekannt. Was genau zwischen den Realitystars vorgefallen ist, bleibt bisher unklar. Fest steht nur, dass vor allem Nikola enorm unter den aktuellen Umständen leidet. "Mir geht es wirklich gerade gar nicht gut, diese ganze Situation nimmt mich einfach komplett mit. [...] Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt", klagt der Tattoo-Liebhaber in seiner Instagram-Story.

Er betont mehrfach, wie "krass" schlecht es ihm geht. Er wollte Kim heiraten – immerhin ist sie die Mutter seines ungeborenen Kindes. Doch aktuell stehen die Zeichen auf Sturm. Das einstige Paar ist von einer Hochzeit wahrscheinlich so weit entfernt wie noch nie. "Ich hätte mir gewünscht, mit ihr alles zu klären und einfach mit ihr zu reden. [...] Ich habe so krasse Gefühle für sie, dass mich das so krass mitnimmt", schluchzt Nikola. Am Ende seiner Ansprache kullern ihm sogar einige Tränen über die Wange.

Während Nikola mit der aktuellen Situation offenbar überhaupt nicht zurechtkommt, geht es Kim schon wieder etwas besser. "Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem es mir wieder ein bisschen gut geht. [...] Ich persönlich blute immer erst einmal ein bisschen aus – das kann alles sein, entweder weine ich wie ein kleiner Schlosshund oder ich starre die Wand an und grüble. [...] Das erlaube ich mir dann auch, ich finde das auch ganz wichtig", verkündete sie am Samstag mit einem kleinen Lächeln im Gesicht. Doch richtig fit ist die 30-Jährige trotzdem noch nicht. Deshalb suchte sie sich professionelle Hilfe und versucht, die Geschehnisse mit einem Psychologen aufzuarbeiten.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

