Neu-Verlobung? Kim Virginia und Nikola schauen sich Ringe an

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) heizen die Gerüchteküche um eine mögliche Neu-Verlobung weiter an. In ihrer Instagram-Story überraschte Kim ihre Fans mit einer vielsagenden Ankündigung: "Wir haben einen Termin bei Tiffany." Anlass des geplanten Juwelierbesuchs ist die Wahl eines neuen Verlobungsrings, wie sie selbst erklärte. Die beiden waren in der Vergangenheit bereits verlobt, bevor es zu einer Trennung und der Auflösung der Verlobung kam. Mittlerweile sind sie wieder ein Paar und scheinen ernsthaft über einen zweiten Anlauf nachzudenken.

Kim verriet weiter, dass der ursprüngliche Ring für sie mit "zu vielen Dingen verbunden" sei und außerdem nicht perfekt gepasst habe. Um sicherzugehen, dass Nikola in die richtige Richtung schaut, wenn er – so Kim – "nochmal einen Antrag machen sollte", hat er diesen Termin für seine Liebste organisiert. Ob der Besuch bei dem Luxusjuwelier tatsächlich in einem neuen Heiratsversprechen münden wird, bleibt vorerst unklar. Doch es scheint, als hätten die beiden nach der turbulenten Vergangenheit neue Wege gefunden, um an ihrer Beziehung zu arbeiten und sie möglicherweise auf die nächste Ebene zu bringen.

Nikola und Kim haben in ihrer Zeit als Paar bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach der Trennung schien eine erneute Verlobung zunächst völlig ausgeschlossen. Kim hatte öffentlich über die Schwierigkeiten gesprochen, das Vertrauen wieder aufzubauen. Doch offenbar zeigen die letzten Monate, die das Paar in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht hat, Wirkung. In einer Fragerunde zeigte sich Kim plötzlich wieder aufgeschlossen gegenüber einer möglichen Hochzeit mit dem 29-Jährigen. "Mein erster Impuls war ein klares Nein. Zu viel war passiert, zu viel Vertrauen zerbrochen", schrieb sie in einem Statement auf Instagram und fügte vielversprechend hinzu: "Stand jetzt? Ich würde es nicht mehr ausschließen, einen Antrag von ihm anzunehmen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025