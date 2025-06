Carrie-Anne Moss zog ihre Kinder ohne Smartphones groß

Carrie-Anne Moss (57), die durch ihre Rolle als Trinity in der legendären Matrix-Filmreihe bekannt wurde, kehrt aktuell mit der Netflix-Serie "Fubar" zurück. An der Seite von Arnold Schwarzenegger (77) übernimmt die 57-jährige Kanadierin die Rolle einer ehemaligen DDR-Spionin und fordert den CIA-Rentner Luke Brunner, gespielt von Arni, heraus. Während Moss auf dem Bildschirm die technisierte Welt aufmischt, wählte sie privat einen anderen Weg: Ihre Kinder, die Söhne Owen und Kaden und Tochter Frances Beatrice, wuchsen ohne Smartphones auf. "Meine drei Kinder wurden ohne Smartphone groß. Ich habe lange versucht, sie davon wegzuhalten", verrät sie gegenüber Bild.

Die Schauspielerin erklärte, dass die digitale Welt in ihrem Zuhause keinen großen Platz habe. Bereits während ihrer Karriere war sie in ihrem persönlichen Leben von Technik nie sonderlich begeistert. Zu den Dreharbeiten von "Matrix" besaß sie nicht einmal ein Handy und habe später nur ein Klapptelefon genutzt. Sie und ihr Ehemann Steven Roy, mit dem sie seit 26 Jahren verheiratet ist, setzten in der Erziehung auf eine langsame Einführung moderner Technologien. So besuchten ihre Kinder eine Waldorfschule und Bildschirmzeit war stets Thema intensiver Diskussionen. Doch selbstverständlich holte der Reiz der Technik auch ihren Nachwuchs mit fortschreitender Zeit ein.

Neben ihrer distanzierten Haltung zur Technik hat Carrie-Anne eine tief spirituelle Seite entwickelt. Meditation sei ein fester Bestandteil ihres Lebens, denn auf diesem Weg finde sie die innere Ruhe, die ihr helfe, sich von der Außenwelt zu lösen. "In der Meditation trete ich in einen Raum voller Ruhe ein. Darin erlebe ich so etwas wie echte Realität. Und das beschert mir ein pures Glücksgefühl. Natürlich hänge ich wie alle anderen am Smartphone. Aber ich sehe zu, dass ich mich so oft wie möglich abstöpsle. Ob drei Minuten oder drei Stunden – Meditation beruhigt meinen Geist", betont die Kanadierin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie-Anne Moss mit ihrem Sohn, November 2017

Anzeige Anzeige

ActionPress Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Anzeige Anzeige