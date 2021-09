Neo und Trinity sind endlich wieder da! 18 Jahre nach ihrem letzten Auftritt in "Matrix 3" kehren Keanu Reeves (57) und Carrie-Anne Moss (54) nun in ihren legendären Rollen zurück. Im August 2019 wurde überraschend bekannt gegeben, dass die Matrix-Reihe um einen vierten Teil erweitert wird. Obwohl das Original mit seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 schon eine Weile zurückliegt, erfreut sich das Franchise noch immer großer Beliebtheit. Nun wurde endlich der erste Trailer zu "Matrix 4" veröffentlicht, der einige spannende Details über den neuen Teil der Saga verrät.

Durch den Trailer wird klar, dass Neo zu Beginn von "Matrix 4" wieder in der Matrix gefangen ist und als sein Alter Ego Thomas Anderson seinem gewöhnlichen Leben nachgeht. Auch seine einstige Liebe Trinity erkennt er nicht wieder, als er sie in einem Café trifft. Durch das Schlucken einer roten Pille, die ihm von einer jüngeren Version Morpheus' (Yahya Abdul-Mateen, 35) ausgehändigt wird, entwickelt er jedoch wieder übermenschliche Kräfte. Die Zuschauer bekommen in dem rund dreiminütigen Video einen sehr leckeren Vorgeschmack auf die geballte Action des im Dezember erscheinenden Blockbusters.

Zuvor hatten die Filmemacher mithilfe der offiziellen Webseite des Streifens bereits einige kurze Filmausschnitte veröffentlicht. Angelehnt an die vorherigen Teile kann sich der User auf der Seite für eine rote oder eine blaue Pille entscheiden und erhält begleitet von einem Voiceover erste Einblicke in den Science-Fiction-Actionstreifen. Je nachdem für welche der beiden Pillen sich der Nutzer entscheidet, bekommt er unterschiedliche Clips zu sehen.

ActionPress Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix 4"

ZUMA PRESS, INC. Carrie-Anne Moss als Trinity in "Matrix Revolutions"

