Carrie-Anne Moss wählte Mutterschaft statt Hollywood

Carrie-Anne Moss (57), die vielen als Trinity aus der Kult-Reihe "Matrix" bekannt ist, hat kürzlich in einem Interview mit The Independent über eine bedeutende Entscheidung in ihrem Leben gesprochen. Obwohl der Erfolg des Films von 1999 ihre Karriere auf ein neues Level hob und ihr zahlreiche große Rollen angeboten wurden, zog die Schauspielerin sich bewusst aus Hollywood zurück. Statt auf weitere Filmerfolge zu setzen, entschied sie sich, eine Pause einzulegen, um ihre Familie und insbesondere ihre Kinder in den Mittelpunkt ihres Lebens zu rücken. Diese Entscheidung traf sie damals im direkten Vergleich: "Ich hielt mein Baby im Arm und dachte: 'Wird es mir am Ende meines Lebens noch etwas bedeuten, dass ich noch einen Film in meinem Lebenslauf habe? Oder wird es mir mehr bedeuten, dass ich mein Baby im Arm gehalten habe?'", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Mit ihrem Ehemann Steven Roy, den sie 1999 heiratete, hat Carrie-Anne drei Kinder. Um ein ruhigeres Leben zu führen, entschied sich die Familie 2020, Los Angeles zu verlassen und nach New Hampshire zu ziehen. Dort findet die Schauspielerin Zeit für ihre Leidenschaft – nämlich Meditation und Kundalini-Yoga – die ihr als Ausgleich im Alltag und gerade auch während der Elternschaft hilft. "Man möchte, dass die Welt für die Kinder ein wunderbarer Ort ist", sagte Carrie-Anne in einem Interview mit People und betonte, wie wichtig es ihr sei, Ruhe und Vertrauen durch Übungen wie Yoga zu finden, um sich nicht von Sorgen überwältigen zu lassen. "Es ist wie eine Medizin für die Seele", beschrieb sie ihren spirituellen Anker.

Neben ihrer Karriere legte Carrie-Anne immer großen Wert auf ein geerdetes Leben abseits des Rampenlichts. Sie genieße die Verbindung zur Natur und die Jahreszeiten in ihrer neuen Heimat, wie sie berichtete. Zeitweise kehrte sie dennoch zurück ins Filmgeschäft, etwa mit ihrer Rolle in der Marvel-Serie "Jessica Jones" oder ihrem erneuten Auftritt in "Matrix Resurrections". Doch auch nach Jahrzehnten in der Branche steht eines für sie an erster Stelle: Ihre Familie und das bewusste Eingehen von Lebensentscheidungen, die sie bis heute nicht bereut.

Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Carrie-Anne Moss als Trinity in "Matrix Revolutions"

