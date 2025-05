So ging Horst Lichter mit dem Kindstod seiner Tochter um

Mit seiner positiven Art ist Horst Lichter (63) im Fernsehen ein echter Publikumsliebling. Nun hat er im "Stern TV"-Interview offen über den wohl schwersten Schicksalsschlag seines Lebens gesprochen: den plötzlichen Kindstod seiner ersten Tochter. Das tragische Ereignis ereignete sich, als der Moderator gerade einmal 22 Jahre alt war – nur sechs Monate nach der Geburt des Kindes. Im Gespräch schilderte Horst, wie er und seine damalige Partnerin nach dem Verlust praktisch auf sich allein gestellt waren, da sich Freunde und Bekannte zurückzogen. "Es will keiner mehr mit dir großartig etwas zu tun haben, weil es tut ja allen leid", erzählte der Fernsehkoch und Comedian rückblickend.

Für Horst sei von Anfang an klar gewesen, dass er trotz der Trauer tapfer sein müsse, insbesondere für seine Partnerin und für das gesamte familiäre Umfeld. "Es musste ja einer stark bleiben", erinnerte er sich an die schwere Zeit zurück und berichtete, wie sehr vor allem seine Frau und die Großeltern unter dem Verlust litten. Während alle um ihn herum zusammenbrachen, versuchte Horst, den Alltag am Laufen zu halten, auch wenn er sich selbst dabei oft völlig vergaß. Unterstützung von außen blieb in dieser Phase weitgehend aus – der gebürtige Rheinländer, der seit über 20 Jahren die ZDF-Trödelshow Bares für Rares moderiert, musste lernen, seine Trauer zu verarbeiten und gleichzeitig Halt zu geben: "Da kannst du dich nicht daneben legen und sagen: Jetzt weinen wir."

Das Thema Verlust zieht sich wie ein roter Faden durch Horsts Leben. Auch seine spätere Ehefrau Nada lernte er nach einem traurigen Ereignis näher kennen: Damals war Nada noch mit Horsts bestem Freund verheiratet, doch der erlag einem Krebsleiden. In der gemeinsamen Trauer wurde aus Freundschaft allmählich Liebe, bevor das Paar nach elf Jahren Beziehung im Jahr 2009 heiratete. Ihr gemeinsamer Sohn Christopher gleicht dem Vater nicht nur optisch: Auch Hobbys verbinden den leidenschaftlichen Koch und Papa Horst. Die beiden planen ein großes Pflanzprojekt, um so weit wie möglich Selbstversorger zu werden. Heute stehen Horst und Nada gemeinsam Seite an Seite, auch nach vielen Höhen und Tiefen. Horst, der als Kind einen Wirbelbruch erlitt und in jungen Jahren zwei Schlaganfälle sowie einen Herzinfarkt verkraften musste, zeigt auch privat, wie viel Stärke und Warmherzigkeit in ihm steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nada und Horst Lichter im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter und sein Sohn Christopher im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige