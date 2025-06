Prinz William übernimmt jetzt diese Aufgabe von Prinz Harry

Ja, auch der zukünftige König von Großbritannien, Prinz William (42), bekommt weiterhin neue Aufgaben. So ist er künftig als Colonel-in-Chief des Army Air Corps (AAC), der Einheit in Wattisham, Suffolk, tätig – diese ehrenvolle Aufgabe wäre wahrscheinlich seinem Bruder Prinz Harry (40) zuteilgeworden, wie Hello! Magazine berichtet. Dieser legte jedoch im Jahr 2020 zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) seine royalen Pflichten nieder, sodass er ein solches Amt nicht ausüben darf. William übernahm die Rolle als Colonel-in-Chief des Army Air Corps bereits im vergangenen Mai. Zuvor übte diese sein Vater König Charles III. (76) aus.

William die Rolle des Colonel-in-Chief des AAC zu übertragen, könnte ein weiteres Zeichen dafür sein, wie zerrüttet Harrys Verhältnis zu seiner Familie ist. Für die Aufgabe wäre der 40-Jährige eigentlich nahezu perfekt gewesen: Er diente einen Großteil seiner Karriere beim Militär – darunter beim Army Air Corps – und verfügt zudem über umfangreiche Erfahrungen als Apache-Hubschrauberpilot. Doch mit vergangenen Aktionen entfernte sich Harry immer weiter von seiner Familie. Zuletzt gab er ein Interview, in dem er deutlich machte, dass er davon ausging, die königliche Familie würde ihn stets beschützen. "Es ist unglaublich traurig, aber im Moment sehe ich keine Aussicht, dass Harry die Brücken zu seinem Vater oder seinem Bruder reparieren kann", erklärte Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber Mirror dazu.

Dass Harry sich dennoch eine Versöhnung mit seinem Vater und seinem Bruder wünscht, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit BBC machte er im Mai deutlich, dass er dafür offen wäre. "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es macht keinen Sinn mehr, weiterzukämpfen", erklärte er. Damals gab der zweifache Vater aber auch preis, dass er sich sicher sei, dass sein Vater nicht mit ihm über seine Forderungen zwecks einer höheren Sicherheit in seiner Heimat sprechen werde. "Aber eine Versöhnung wäre schön", gestand Harry dennoch.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

