143 Tage Intensivstation: Heinz Hoenig ist wieder zu Hause

Anfang Mai machte die Nachricht die Runde, dass Heinz Hoenig (72) eine lebenswichtige Herzoperation benötigt. Es folgten Monate der Unwissenheit, weil Heinz' Gesundheitszustand so kritisch war, dass er nicht operiert werden konnte. Nun hat sich das Blatt aber offenbar gewendet – der Schauspieler durfte wieder nach Hause! Bereits am Donnerstag wurde der "Das Boot"-Darsteller mit einem Krankentransport zu seiner Familie gebracht, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. In seinem Haus warteten bereits Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) und seine zwei kleinen Söhne auf ihn. "Heinz hat sich riesig gefreut. Er konnte es zunächst kaum glauben, endlich wieder zu Hause zu sein. Gemeinsam mit zwei sehr guten Freundinnen, unseren Jungs und meiner Tochter haben wir ihn herzlich empfangen. Juliano und Jianni sind ihrem Papa gar nicht mehr von der Seite gewichen. Sie haben ihn wirklich sehr doll vermisst", schwärmte Annika gegenüber dem Blatt.

An Annika lastet jetzt eine große Verantwortung. Die ausgebildete Krankenschwester muss nun nicht nur ihren schwerkranken Ehemann versorgen, den Haushalt schmeißen und sich um sich selbst kümmern, sondern auch noch für ihre zwei Söhne rund um die Uhr abrufbereit sein. "Das bedeutet, 24 Stunden rund um die Uhr für Heinz da zu sein. Inwieweit ich das auf Dauer mit unseren zwei kleinen Kindern leisten kann, wird sich zeigen. Ich gebe mein Bestes, um jedem von ihnen gerecht zu werden", meint die 39-Jährige gegenüber dem Newsportal. Da Heinz immer noch nicht krankenversichert ist, bekommt die zweifache Mutter keine Unterstützung gestellt.

Wie kam es überhaupt zu den aktuellen Umständen? Im Mai dieses Jahres wurde Heinz wegen akuter Herzprobleme in eine Berliner Klinik gebracht. Da seine Speiseröhre von Bakterien angegriffen und beschädigt wurde, musste ihm diese entfernt werden. Es steht allerdings immer noch eine notwendige OP an der Aorta aus, die bisher aus medizinischen Gründen noch nicht durchgeführt werden konnte. Annika vermutet gegenüber Bild, dass bis zum Operationstermin noch weitere Monate vergehen werden. Bis dahin soll sich Heinz im Kreise seiner Familie erholen können und wieder zu Kräften kommen.

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Heinz Hoenig, Schauspieler

