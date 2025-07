Eigener Song: Katharina Eisenbluts Fans sind begeistert

Katharina Eisenblut (31), eine ehemalige Kandidatin der Castingshow DSDS, hat am 18. Juli ihren ersten eigenen Song veröffentlicht und damit einen lang gehegten Traum verwirklicht. Der Titel des sommerlichen Ohrwurms lautet "Peugeot Cabriolet" und bringt mit seinem Refrain sofort Urlaubsstimmung: "Öffne das Verdeck vom Peugeot Cabriolet. Spür den Wind an der Küste von ganz Saint Tropez", singt die Reality-TV-Darstellerin in ihrem neuen Hit. Unter dem dazugehörigen Musikvideo auf YouTube überschütten ihre Fans sie mit Lob. Kommentare wie "Einfach ein absoluter Sommerhit, der direkt im Kopf hängen bleibt!" oder "Sehr schön geworden, Kathi!" zeigen, wie begeistert die Zuhörer von Katharinas musikalischem Debüt sind.

Jedoch scheint nicht jeder positive Worte für das Werk der Sängerin übrig zu haben. Einige Hörer auf der Plattform meinen, dass ihnen die Melodie verdächtig bekannt vorkommt, und äußern leise Zweifel an der Originalität des Stücks. "Stimme ist da, Potenzial auch. Aber Text leider null. Oder handelt es sich nur um Werbung für Peugeot?", schreibt ein anderer User kritisch. Dennoch hält dies die Mehrheit der Fans nicht davon ab, das beschwingte Sommerlied zu feiern und es schon jetzt als entspannte Hymne für die heißen Tage zu deklarieren. Für Katharina, die in der Vergangenheit auch durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt wurde, markiert diese musikalische Premiere einen bedeutenden Schritt in ihrer Karriere.

Schon zuvor gewährte Katharina Eisenblut ihren Followern auf Instagram amüsante Einblicke in den Dreh des Musikvideos. Mit einem Mix aus Sonnenuntergang am Strand und ausgelassener Stimmung mit Freundinnen setzte sie ihr Lied perfekt in Szene. In einem weißen Sommerkleid, tanzend auf einem Steg, scheint sie die perfekte Sommeridylle eingefangen zu haben. Katharina, die neben ihrer Karriere als Sängerin auch ihr Leben als Zweifachmama meistert, zeigt sich dabei nicht nur kreativ, sondern auch herzlich. Fans können gespannt sein, wie es mit ihrer musikalischen Reise weitergeht.

