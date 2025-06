"Sendung mit der Maus"-Star Christoph Biemann hat Geldsorgen

Christoph Biemann, vielen bekannt als der "Maus"-Erklärbär aus der Kult-Kindersendung "Die Sendung mit der Maus", hat offenbart, dass er aktuell mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Der 72-Jährige, der seit 1982 ein festes Gesicht der Sendung ist, erklärte im "dudes"-Podcast, dass sein Kontostand derzeit "in die Tiefe" gehe. "Ich bin überhaupt nicht reich. Ich muss mir immer Sorgen machen", gab er ehrlich zu. Als freier Filmemacher wird er erst nach Abschluss eines Projekts bezahlt, was oft zu Durststrecken führt. "Ich wache schon manchmal morgens auf und denke: Von wem kann ich mir Geld leihen, damit ich über die Runden komme?", schilderte er.

Im Podcast sprach Christoph Biemann auch über die Anfänge seiner Karriere und die besondere Rolle der "Sendung mit der Maus". Bereits als Student entwickelte er im Rahmen seines Studiums an der Filmhochschule in München Inhalte für die damals noch junge Sendung. Gemeinsam mit Kommilitonen erstellte er seinen ersten Beitrag und war seitdem Teil des Teams. Christoph, der neben seiner Maus-Tätigkeit hauptsächlich als Filmemacher arbeitet, erklärte, wie wichtig ihm die Arbeit mit Kindern sei, auch wenn die berufliche Unsicherheit ihm immer wieder Sorgen bereitet. Trotz allem, so betont er, dauern diese finanziellen Engpässe oft nur "kurze Zeit" an.

Sein grüner Pullover ist mittlerweile zu Christophs Markenzeichen geworden, und seine Geschichten darüber sorgen immer wieder für ein Schmunzeln. Ursprünglich besaß er zwei identische Modelle, damit stets einer verfügbar war, wenn der andere in der Wäsche war. Heute ist der Pullover sogar als Merchandise erhältlich – ein Sinnbild für die Liebe der Fans. Viele dieser Fans haben ihrer Betroffenheit über Christophs Situation in den sozialen Medien Ausdruck verliehen. Kommentare wie "Dafür, dass er unsere Kindheit so bereichert hat, sollte er sich finanziell nie wieder Sorgen machen müssen" zeigen, welchen besonderen Platz der Filmemacher in den Herzen seiner Zuschauerinnen und Zuschauer hat.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Christoph Biemann, TV-Star

AEDT / ActionPress Christoph Biemann, TV-Star

Überrascht es euch, dass Christoph immer wieder mit Geldsorgen zu kämpfen hat? Ja, ich dachte eigentlich schon, dass er gut über die Runden kommt! Nein, mir war schon klar, dass man in dem Bereich nicht so gut verdient. Ergebnis anzeigen