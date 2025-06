Wade Miley unter Verdacht: Neue Enthüllungen im Skaggs-Fall

Neue Enthüllungen bringen den Tod des Baseballspielers Tyler Skaggs erneut in die Schlagzeilen. Der frühere Pitcher der Los Angeles Angels starb am 1. Juli 2019 im Alter von nur 27 Jahren an einer Überdosis. Laut neuen Gerichtsunterlagen, die The Athletic UK vorliegen, soll ihn unter anderem der heutige Cincinnati-Reds-Spieler Wade Miley mit verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln versorgt haben. Die Familie von Tyler führt bereits seit 2021 einen Rechtsstreit gegen die Los Angeles Angels und verlangt 180 Millionen Euro Schadensersatz. Sie wirft der Organisation vor, das Team hätte von Tylers Drogenproblemen sowie den Tätigkeiten seines Lieferanten Eric Kay gewusst, der inzwischen verurteilt wurde.

Die Los Angeles Angels weisen jede Verantwortung zurück und machen vielmehr Tyler selbst für seinen tragischen Tod verantwortlich, da dieser laut eigener Aussage jahrelang unter einer Drogenabhängigkeit litt. Die neue Information, dass Wade ihn in der Vergangenheit mit Schmerzmitteln wie Percocet versorgt haben soll, sorgt jedoch für neue Kontroversen – ebenso wie die Tatsache, dass Wade keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Auch andere ehemalige Teamkollegen von Tyler, darunter Matt Harvey (36), waren bereits während des Prozesses gegen den ehemaligen Kommunikationsdirektor Eric im Zusammenhang mit Drogenbeschaffungen genannt worden. Die Frage, wer tatsächlich Verantwortung trägt, bleibt offen.

Tyler galt als vielversprechender Athlet, dem eine große Karriere in der Major League prophezeit wurde. Sein plötzlicher Tod – er erstickte nach übermäßigem Drogenkonsum an seinem Erbrochenen – war ein Schock für die Baseballwelt und führte zu intensiven Ermittlungen und emotionalen Prozessen. Eric wurde im vergangenen Jahr für schuldig befunden, Drogen, unter anderem Fentanyl und Oxycodon, an Tyler verkauft zu haben und verbüßt nun eine langjährige Haftstrafe. Die Familie von Tyler hofft, durch das neue Verfahren die Verantwortlichkeiten aufzudecken und Tragödien wie diese in Zukunft verhindern zu können.

Getty Images Tyler Skaggs, Profi-Sportler

Getty Images Tyler Skaggs bei einem Baseballspiel 2018