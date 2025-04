Comedian Felix Lobrecht präsentiert stolz sein Sixpack

Felix Lobrecht (36) hat in seiner Instagram-Story einen Einblick in seine Fitnessroutine gegeben – und das nicht gerade zurückhaltend. Der Comedian, bekannt aus dem Podcast "Gemischtes Hack", zeigte sich oben ohne vor der Kamera und präsentierte seinen durchtrainierten Körper, insbesondere sein beeindruckendes Sixpack. Dazu schrieb der Berliner augenzwinkernd "Auf dezent", was angesichts des Anblicks wohl kaum zutrifft. Die weiblichen Fans dürften jedenfalls begeistert sein.

Die stählernen Muskeln des 36-Jährigen kommen definitiv nicht von ungefähr. Im Podcast "Gemischtes Hack" spricht der Berliner regelmäßig über seine sportlichen Ambitionen. Dabei verriet er auch, dass er fast täglich in seinem privaten Fitnesskeller trainiert, den er laut eigener Aussage für 200 Euro im Monat angemietet hat. Das intensive Krafttraining ist für ihn längst ein fester Bestandteil seines Alltags geworden.

Erst kürzlich stand Felix für sein Aussehen schon einmal im Rampenlicht – allerdings ungewollt. In Stefan Raabs Show "Du gewinnst hier nicht die Million" wurde er zur Zielscheibe von dessen bissigem Humor. Stefans Späße nahmen diesmal die markante Nase des Comedians ins Visier. Schonungslos zeigte der Entertainer dem Publikum bearbeitete Bilder, die das Riechorgan des Comedians auf absurde Weise in Szene setzten. Diese humorvolle Demontage bot natürlich reichlich Gesprächsstoff für die sozialen Medien.

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht im April 2025

Raab Entertainment / RTL / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

