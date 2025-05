Nächste Runde: "Gemischtes Hack"-Podcast wird verlängert

Der Podcast "Gemischtes Hack" erfreut sich großer Beliebtheit – und das zahlt sich jetzt offenbar aus. Zum Jubiläum der 300. Folge hat Spotify ein besonderes Geschenk: Die nächsten zwei Jahre darf der Podcast auf jeden Fall weiterlaufen. Bis 2027 wird es also garantiert neue "Gemischtes Hack"-Folgen geben. Damit darf der Podcast von Tommi Schmitt (36) und Felix Lobrecht (36) auch die zehn Jahre vollmachen, denn 2025 läuft er etwa acht Jahre auf der Streaming-Plattform. Tatsächlich ist die Verlängerung aber nicht weiter verwunderlich, denn Tommi und Felix schafften es sogar im internationalen Ranking aufs Treppchen: Dank der gemessenen Streaming-Stunden landete "Gemischtes Hack" auf dem zweiten Platz der meistgehörten Podcasts.

Aber es gibt noch mehr gute Nachrichten. Ab 2026 verzichten Tommi und Felix auch auf die Sommerpause. Zudem wird es pro Jahr 40 statt 39 Folgen und zusätzlich zwölf Spezialfolgen geben – unterm Strich also viel mehr Content für die Zuhörer. Die beiden Moderatoren können es kaum erwarten, weiterzumachen. "Ich bin sehr froh, dass Felix und auch der Podcast 'Gemischtes Hack' weiterhin eine Konstante in meinem Leben bleiben. Es macht mir wahnsinnig Spaß wie noch nie", freut sich Tommi. Und der Komiker ist ganz seiner Meinung: "Hack ist für mich wöchentliche Therapiestunde, Ventil, Raum für Gaga, laut denken, laut lachen, Interaktion mit Fans und vor allem ein wöchentlicher Austausch mit einem Freund. Wenn das dann so viele Leute hören wollen und Spaß dran haben, ist das ein absolutes Geschenk!"

In "Gemischtes Hack" plaudern Felix und Tommi nun schon seit mehreren Jahren über alltägliches Geschehen und ihre Gedanken dazu – und das mit ganz viel Witz und Ironie. Aber nicht nur das. 2021 mischten die beiden sogar die Ballermann-Szene auf. Gemeinsam mit Partyschlager-Star Ikke Hüftgold (48) produzierten sie einen Malle-Song. Zuvor hatten sie in ihrem Podcast über die Einfachheit der Ballermann-Hits gesprochen und spaßeshalber ein paar Songzeilen improvisiert. Ikke bastelte daraus einen Song: "Er hat sich unsere Vocals rausgeschnitten und sich einfach mal in sein Studio gesetzt, ein bisschen rumgebastelt und unseren Traum wahr gemacht – und einen Malle-Hit daraus gebaut. Der heißt 'Unten kommt die Gurke rein'", erzählte Felix im Podcast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige