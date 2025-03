Stefan Raab macht sich über Felix Lobrechts Nase lustig

Stefan Raab (58) hat sich in der aktuellen Ausgabe seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" einen der bekanntesten Comedians Deutschlands als Opfer ausgesucht: Felix Lobrecht (36), bekannt aus dem erfolgreichen Podcast "Gemischtes Hack", wurde zur Zielscheibe von Stefans Humor. Der beliebte Moderator präsentierte dem Publikum eine "krasse Entdeckung", die ihm wohl an Felix aufgefallen ist: Seine Nase. Dabei scheute er nicht davor zurück, Späße über die markante Form von dessen Riechorgan zu machen. Zur Illustration malte Stefan Beine an ein Bild der Nase und verglich sie mit einem Gesäß. Die Krönung war jedoch ein bearbeitetes Foto mit der Nase als Hinterteil einer Bodybuilderin, das er im Anschluss einblendete.

Die Aktion füllte eine mehrminütige Sequenz der beliebten Sendung, in der der TV-Gigant mehrfach Felix' Nase thematisierte und dabei mit gewohnt provokantem Witz agierte. So wurden die Zuschauer Zeugen, wie die Nase des Comedians in den Mittelpunkt eines eigens produzierten Einspielfilms rückte. Felix sei, so suggerierte Stefan, nun der neue Spitzenreiter in seinem "Arschnasen-Ranking". Gleichzeitig ließ der Entertainer offen, was ihn zu dieser intensiven Auseinandersetzung mit Felix' Physiognomie veranlasst haben könnte. Weder Felix selbst noch seine Fans haben sich bisher zu den Bemerkungen geäußert, die zweifellos Gesprächsstoff in den sozialen Medien bieten dürften.

Felix ist mit seinen pointierten Auftritten auf der Bühne und am Podcast-Mikrofon längst eine feste Größe der deutschen Medienlandschaft. Der gebürtige Berliner, der sich mit ehrlichen Themen und trockenem Humor beliebt gemacht hat, ist bekannt dafür, selbst kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Es bleibt spannend zu sehen, ob er auf Stefans Anspielungen reagieren wird – sei es in einer kommenden Bühnenshow oder in seinem Podcast. Stefan wiederum – inzwischen ein alter Hase in der Medienbranche – hat mit seiner oft kontroversen Art immer wieder polarisiert, was ihn über die Jahrzehnte zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der deutschen Fernsehlandschaft gemacht hat.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Getty Images Felix Lobrecht, Berlinale 2023

