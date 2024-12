"Tagesschau" disste Podcaster Tommi Schmitt via Instagram

Tommi Schmitt (35) und Felix Lobrecht (35) stehen mit ihrem Podcast "Gemischtes Hack" auch in diesem Jahr wieder an der Spitze der Spotify-Charts. Doch was hilft all der Ruhm, wenn man daraufhin vom größten deutschen Nachrichtenportal via Instagram diskreditiert wird? Das fragte sich offenbar auch Tommi in der vergangenen Woche, als er den Social-Media-Post der Tagesschau zu den aktuellen Spotify-Charts entdeckte. Sie veröffentlichten ein Bild mit der Aufschrift "'Gemischtes Hack' von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist der meistgehörte Podcast", das aber ausschließlich Felix zeigt – ohne seinen Kollegen. Dieser hoffte vermutlich, dass die unglückliche Fotoauswahl keine Absicht war und kommentierte den Beitrag humorvoll: "Ich glaube, das ist mein Lieblingsfoto von uns."

Doch auch diese Hoffnung wurde rasch zerschlagen, als die "Tagesschau" trocken auf seinen Kommentar antwortete: "Unseres auch." In einer Folge "Gemischtes Hack" verarbeitete der 35-Jährige jetzt die schmerzhafte Erfahrung mit der ältesten Nachrichtensendung der Bundesrepublik: "Die haben mich einfach so gedisst. Völlig unnötig. Ohne Emoji, ohne alles." Brisanterweise wurde der Kommentar der Tagesschau mittlerweile gelöscht, doch der Schaden war aus Tommis Sicht bereits angerichtet. Schmunzelnd erklärte er, dass er nun ein "Tagesschau-Hasser" werde und jegliches Vertrauen in den Sender verloren habe – sein neues Lieblingsformat für tagesaktuelle Berichterstattung sei ab sofort die "ProSieben Newstime", witzelt er weiter.

Tommi, bekannt als Comedy-Autor und Moderator von "Neo Ragazzi" beim ZDF, sieht die Angelegenheit natürlich mit einem Augenzwinkern und erhielt Rückendeckung von seinem Kollegen. Felix, dessen neues Bühnenprogramm "All you can eat" im Januar in der ARD ausgestrahlt werden soll, sprach ihm seine volle Solidarität aus und scherzte: "Der Vertrag ist unterschrieben, die können mir nichts mehr." Diese humorvolle Art, mit dem kleinen Zwischenfall umzugehen, zeigt wohl einmal mehr das komödiantische Potenzial der beiden, das seit vielen Jahren zahlreiche Zuhörer begeistert.

Getty Images Felix Lobrecht, Comedian

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Tommi Schmitt bei "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?"

