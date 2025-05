Podcast-Verlängerung: Tommi Schmitt teilt Throwback-Foto

Tommi Schmitt (36) und Felix Lobrecht (36) haben sich erneut über eine große Nachricht freuen dürfen: Ihr gemeinsamer Podcast "Gemischtes Hack" wird auf Spotify um mindestens zwei weitere Jahre verlängert. In der Nacht auf Mittwoch ging außerdem die 300. Folge des beliebten Podcasts online. Passend dazu teilt Tommi nun eine kleine Fotostrecke auf Instagram, unter die sich ein Throwback-Foto gemischt hat, das den Comedian und den TV-Moderator in deutlich jüngeren Jahren zeigt – oder vielleicht auch einfach nur mit weniger Bart. "Danke für 300 Folgen. Viel Demut, viel Dankbarkeit, viel Spaß! Cool, dass es weitergeht. Danke Euch, danke Felix. Danke unseren Leuten", schreibt Tommi dazu.

Die Jubelstimmung ist nachvollziehbar, schließlich sitzt das Erfolgsduo seit 2017 gemeinsam hinter den Mikrofonen und hat mit "Gemischtes Hack" einen der beliebtesten deutschen Podcasts geschaffen. Das Throwback-Foto ruft bei vielen Fans Erinnerungen an die Anfänge ins Gedächtnis, als Tommi und Felix noch weitgehend unbekannt waren. Die Community schätzt vor allem die warme, vertraute Atmosphäre zwischen den Moderatoren, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelt: "Irgendwie seid ihr auch zusammen erwachsen geworden. Danke für so eine schöne Vertrautheit und jede Menge Lacher." Ein weiterer Fan schwärmt: "Das zweite Foto ist so herzig! Danke euch und danke Spotify – ich liebe euren Podcast."

Dass "Gemischtes Hack" eine echte Erfolgsgeschichte ist, zeigt sich unter anderem an den Streaming-Zahlen: Der Podcast landete zuletzt sogar auf dem zweiten Platz der weltweit meistgehörten Formate der Streaming-Plattform. Für die treuen Zuhörer gibt es noch weitere gute Nachrichten: Die Sommerpause wird ab 2026 gestrichen, die Zahl der Folgen klettert von 39 auf 40 und zudem ergänzen zwölf Spezialausgaben pro Jahr das Angebot. "Hack ist für mich wöchentliche Therapiestunde, Ventil, Raum für Gaga, laut denken, laut lachen, Interaktion mit Fans und vor allem ein wöchentlicher Austausch mit einem Freund. Wenn das dann so viele Leute hören wollen und Spaß dran haben, ist das ein absolutes Geschenk", freute sich Felix, wie aus einer Pressemitteilung von Spotify hervorging.

Anzeige Anzeige

Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige