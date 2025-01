Fans sind verzaubert von Felix Lobrechts Oma "die jute Ute"

Für treue Fans von "Gemischtes Hack", dem Podcast von Felix Lobrecht (36) und Tommi Schmitt (35), ist diese Dame keine Unbekannte. Nicht erst einmal unterhielt der Comedian die Zuhörer mit lustigen Geschichten über seine Oma Ute. Nun hat der Neuköllner aber einen neuen Plan mit ihr: "Die mach ich jetzt zum Fernsehstar", erzählt er in einem Ausschnitt des Making Ofs seiner Comedyshow "All You Can Eat" auf Instagram. Von dem Auftritt der Urberlinerin ist nicht nur der Regisseur, sondern auch Felix' Community hin und weg. "Sie sieht original aus, wie ich sie mir im Podcast immer vorgestellt habe", schwärmt ein Fan. Ein anderer schreibt: "Oma Ute auf die eins!"

Offensichtlich ist Ute vor der Kamera ein echtes Naturtalent – ruckzuck ist die Szene mit ihr im Kasten. Felix, sichtlich stolz auf die schauspielerische Leistung seiner Oma, nimmt sie daraufhin liebevoll in den Arm. Bilder, bei denen seine Fans nur so dahinschmelzen. "Die Augen von Felix strahlen total, als er am Anfang seine Oma Ute vorstellt", bemerkt eine Nutzerin. Warum sich der 36-Jährige so freut, die "jute Ute" mit dabei zu haben, wundert wohl niemanden. "Deine Oma ist ja so was von sympathisch und süß", stauben beide noch ein Kompliment ab.

Was am Ende aus der Szene geworden ist, können Felix' Fans schon jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Das ist aber nicht die einzige Überraschung: Ab dem 10. Januar 2025 wird dort auch das gesamte preisgekrönte Bühnenprogramm "All You Can Eat" kostenlos zum Streamen verfügbar sein. Auch schon sein Vorgänger-Programm "Hype" veröffentlichte der Podcaster – das gibt es jedoch nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix zu sehen.

Getty Images Felix Lobrecht, Berlinale 2023

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht, Comedian

