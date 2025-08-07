Diese Weggefährten trauern nach Kelley Macks (†33) Tod

Kelley Mack, bekannt aus der Serie The Walking Dead, ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Die Schauspielerin erlag einer aggressiven Krebserkrankung, die ihr zentrales Nervensystem angriff. Ihre Schwester bestätigte die traurige Nachricht am 5. August via Instagram: "Mit unaussprechlicher Traurigkeit geben wir den Verlust unserer geliebten Kelley bekannt." Die US-Amerikanerin, die in der Serie die Rolle der Addy verkörperte, verstarb in ihrer Heimatstadt Cincinnati, wo sie zuletzt gegen den seltenen Tumor, ein sogenanntes diffuses Mittelliniengliom, gekämpft hatte.

Nach Bekanntwerden ihres Todes würdigten zahlreiche Weggefährten Kelleys Leben und Werk in den sozialen Netzwerken. Gustavo Gomez, der ebenfalls Teil des "The Walking Dead"-Casts war, schrieb: "Dies ist herzzerreißend. Ich bin so glücklich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Dein helles Licht wird immer leuchten." Auch Anthony Michael Lopez, ein weiterer Kollege aus der Serie, bekundete seine Anteilnahme: "Meine tiefste Anteilnahme. Kelley war eine süße und glückliche Seele, und ich bin froh, sie getroffen zu haben. Sie hat so hart gekämpft." Michael Satrazemis, Regisseur der Serie, erinnerte sich voller Zuneigung an die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und nannte sie "ein helles Licht auf allen Ebenen".

Kelley, die in ihrer Karriere bereits 35 Rollen in namhaften Produktionen wie "The Walking Dead", "Chicago Med" und "9-1-1" verkörperte, hatte im Januar ihre Diagnose öffentlich gemacht. Damals erzählte sie, dass ein schwieriger Eingriff sie vorübergehend an den Rollstuhl fesselte. Dennoch postete sie im März optimistisch ein Video, welches sie beim Treppensteigen zeigt, und schrieb dazu: "Das bedeutet mir so viel." Die vielen Beileidsbekundungen zeigen, wie sehr sie als Kollegin und Mensch geschätzt wurde. Sie hinterlässt ihre Eltern Kristen und Lindsay sowie ihre Geschwister Kathryn und Parker. Möge Kelley Mack in Frieden ruhen.

Instagram / itskelleymack Kelley Mack im Jahr 2025

Getty Images Kelley Mack im Oktober 2021 in Los Angeles

Instagram / itskelleymack Kelley Mack, März 2025

