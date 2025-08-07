Silvia Wollny bricht Schweigen im Zoff mit Tochter Calantha

Silvia Wollny (60) hat erstmals offen über den Streit mit ihrer Tochter Calantha Wollny (24) gesprochen. Die Reality-TV-Mama, bekannt aus der RTL2-Serie Die Wollnys, wehrt sich gegen die Vorwürfe ihrer Tochter, ihr die Tochter Cataleya weggenommen zu haben. Silvia und ihr Lebensgefährte Harald Elsenbast (65) adoptierten das Mädchen, weil Calantha sich laut Silvias Aussage damals nicht in der Lage fühlte, die Mutterrolle zu übernehmen. "Wir haben ihr die Kleine nicht geklaut. Wir haben ihr geholfen, weil sie überfordert war", erklärte das Großfamilienoberhaupt gegenüber Bild.

Der Streit eskalierte, nachdem Calantha 2020 aus dem elterlichen Haus ausgezogen war, wo Cataleya in der Obhut ihrer Oma zurückblieb. Silvia betonte, dass ihre Tochter immer Möglichkeiten gehabt habe, mit Cataleya Kontakt zu halten und sie zu sehen, dies aber nie wahrgenommen habe. "Sie hatte immer die Gelegenheit, die Kleine zu sehen. Aber sie hat es nie getan. Sie hat Fotos erhalten und mit Cataleya telefoniert. Mein Kind hätte jederzeit zurückkommen können. Aber das wollte sie nie", stellt die TV-Bekanntheit klar und ergänzte nachdrücklich: "Jetzt spuckt sie denjenigen, die ihr immer geholfen haben, ins Gesicht." Eine Sache bereue der TV-Star aber trotz allem, wie er zugibt: "Ich habe einmal gesagt: 'Calantha ist nicht mehr die Hornhaut unter meinen Füßen wert.' Das bereue ich. Das war aus der Emotion heraus."

Bereits zuvor hatte Silvia verletzt auf Calanthas Vorwürfe reagiert. In einem emotionalen Statement auf Instagram machte das Familienoberhaupt deutlich, wie schmerzhaft die öffentliche Auseinandersetzung für sie ist. "Wenn Worte Waffen werden... Es gibt kaum etwas Schlimmeres als gezielte Lügen, die im Netz verbreitet werden – in der Hoffnung, Menschen zu verletzen, Familien zu spalten und das Bild anderer zu zerstören", schrieb die TV-Bekanntheit und fügte hinzu, dass es besonders schmerzhaft sei, wenn solche Dinge aus dem engsten Umfeld oder der eigenen Familie kommen. Silvia kündigte an, sich nicht einschüchtern zu lassen: "Wir stehen auf. Nicht mit Gegenschlägen, sondern mit Haltung. Mit Würde. [...] Wir glauben an Zusammenhalt, an Ehrlichkeit und daran, dass sich echte Werte durchsetzen."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny und ihre Enkelin Cataleya, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny im September 2024