"Playboy"-Coverstar Isabell Stern erfuhr früher Bodyshaming

Isabell Stern, bekannt aus der Serie "Sturm der Liebe", ziert das Cover der aktuellen Ausgabe des Playboy. Die Schauspielerin hätte nie gedacht, eines Tages Teil des Magazins zu sein, und sei zunächst verblüfft gewesen, als sie angefragt wurde. "Ich meine, ich bin 1,60 Meter groß, habe eine kleine Körbchengröße und dafür einen großen Hintern", erklärte sie in einem Interview in der aktuellen Playboy September-Ausgabe. Gerade Letzteres habe sie aufgrund von Kommentaren anderer Leute lange als Makel empfunden, fügte sie hinzu.

In ihrer Zeit an der Schauspielschule musste sich Isabell Kritik anhören, die ihr Selbstbewusstsein nachhaltig beeinflusste. Ein besonders schmerzhafter Moment war, als ihre Direktorin während einer Kostümprobe einen verletzenden Kommentar über ihren Körper abgab. "Wer hat dich denn mit deinem Brauereirosshintern in dieses unvorteilhafte Kostüm gesteckt?", soll sie Isabell gefragt haben. Diese Worte verfolgten die Schauspielerin noch viele Jahre und bremsten sie aus. Mit ihrem Shooting möchte sie jedoch nun ein Zeichen setzen, das über sie selbst hinausgeht. Sie hoffe, mit den Bildern eine Botschaft der Akzeptanz zu verbreiten.

Bereits zuvor hatte Isabell erklärt, dass sie sich mit ihrem Playboy-Auftritt gegen Bodyshaming einsetzen wolle. Im Interview mit dem Magazin betonte sie: "Lasst uns aufhören, Menschen für ihre äußere Form zu beleidigen". Immer wieder sei sie im Laufe ihrer Karriere mit Kommentaren über ihr Aussehen konfrontiert worden. "Wie oft habe ich schon gehört, dass es mit meiner Karriere vermutlich schneller gegangen wäre, wenn ich mir die Brüste hätte machen lassen", erzählte sie offen.

Getty Images Isabell Stern, Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Schauspielerin Isabell Stern

Instagram / isabell_stern Isabell Stern, 2023

