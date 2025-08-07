Nach Orlando: Auch Katy Perry teilt Foto von Tochter Daisy

Katy Perry (40) hat ihre Fans mit einem ganz besonderen Moment auf Instagram erfreut. Die Sängerin ist eigentlich dafür bekannt, ihre Tochter weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nun machte sie eine Ausnahme und teilte ein seltenes Foto von Daisy, ihrer vierjährigen Tochter. Das Bild zeigt das Mädchen von hinten und hält damit den Schutz ihrer Privatsphäre aufrecht – eine Tradition, die Katy in den sozialen Medien eisern verfolgt. Für ihre 203 Millionen Follower [Stand: 7. August 2025, 08:20 Uhr] war dieser private Einblick dennoch eine Überraschung, insbesondere nach jüngsten Schlagzeilen über das Verhalten von Ex-Verlobtem Orlando Bloom (48).

Während Katy liebevolle Momente aus ihrem Leben teilte, steht Orlando weiterhin im Fokus der Kritik. Der Schauspieler hatte vor einigen Tagen ein Bild von Daisy veröffentlicht, das viele seiner Fans als unangemessen empfanden. Obwohl er das Bild zensierte und kurze Zeit später löschte, sorgte der Beitrag für massive Empörung. In Katys aktuellem Social-Media-Beitrag bleibt jedoch jeder Hinweis auf Orlando oder die jüngste Kontroverse aus – genauso wie jegliche Anmerkung zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung zu dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Stattdessen lenkte die Sängerin die Aufmerksamkeit auf ihre Tour-Erlebnisse, darunter eine Verletzung an ihrem Knie.

Katy und Orlando sind bereits seit längerem als Co-Eltern für ihre Tochter Daisy aktiv. Ihre getrennten Auftritte und die neue Dynamik scheinen jedoch immer wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Der Herr der Ringe-Star sorgte kürzlich mit seinem Instagram-Post für Aufruhr. "Er zeigt das Gesicht seines Kindes nicht in den sozialen Medien, [...] aber dann postet er ein Nacktfoto? Wie passt das zusammen?", lautete einer der kritischen Fan-Kommentare. Katy sucht hingegen die Balance zwischen Familienleben und Karriere. Ihre Entscheidung, Daisys Gesicht weiter nicht zu zeigen, wird von vielen Fans als lobenswert angesehen.

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perrys Tochter Daisy, August 2025

Instagram / orlandobloom Schauspieler Orlando Bloom mit Tochter Daisy 2025