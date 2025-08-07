Folgt jetzt "Star Trek: Year One" auf "Strange New Worlds"?

Star Trek: Strange New Worlds nähert sich seinem Ende, da die Sci-Fi-Serie mit einer verkürzten fünften Staffel abgeschlossen werden soll. Doch Fans der Sternenflotte dürfen sich Hoffnung machen: Akiva Goldsman (63) und Henry Alonso Myers, die kreativen Köpfe hinter der Serie, haben bereits Ideen für eine Nachfolgeserie präsentiert. Das Projekt mit dem Arbeitstitel "Star Trek: Year One" soll sich auf das erste Jahr der Fünf-Jahres-Mission von Captain James T. Kirk konzentrieren und direkt an die letzte Folge von "Strange New Worlds" anknüpfen.

Wie Akiva gegenüber The Hollywood Reporter verriet, endet "Strange New Worlds" mit Kirks erstem Tag als Captain der Enterprise: "Wenn wir 'Die Spitze des Eisbergs' den zweiten Pilotfilm nennen, gibt es Raum und Zeit und Beziehungen und eine Crew, die existieren, aber noch nicht genug Raum bekommen haben." Er sieht großes Potenzial in den unerzählten Geschichten von Kirks Enterprise. "Dort würden wir die Serie gerne ansiedeln, ohne wirklich in die bisherige Kontinuität einzugreifen, sondern genau in diese Lücke dazwischen", so Akiva. Paul Wesley (43), der Kirk bereits in der aktuellen Serie verkörpert, zeigt sich ebenfalls begeistert von der Idee: "Ich würde nichts lieber tun, als eine Kirk-Serie mit unseren geliebten Figuren aus der Originalserie zu drehen." Noch ist die Serie allerdings nicht offiziell bestätigt, da das Konzept erst Paramount vorgestellt werden soll, sobald sich die Unternehmenslage beruhigt hat.

Neben Paul Wesley könnten auch weitere Darsteller aus "Strange New Worlds" zurückkehren, darunter Ethan Peck (39) als Spock oder Celia Rose Gooding als Uhura. Fans hoffen zudem auf die Einführung neuer – oder besser gesagt alter – Figuren wie Chekov und Sulu. Ein weiterer Pluspunkt für die Umsetzung: Die bestehenden Sets der Enterprise könnten weiterhin genutzt werden, da die Produktion der finalen Staffel von "Strange New Worlds" demnächst beginnt. Die Spannungen und Vorfreude in der Trekkie-Gemeinde steigen weiter, während alle gespannt auf eine Entscheidung von Paramount warten. Bis dahin können Fans die dritte Staffel der Serie genießen, die am 17. Juli startete und am 11. September endet.

Getty Images Henry Alonso Myers, Akiva Goldsman und Paul Wesley von "Star Trek: Strange New Worlds"

Getty Images Akiva Goldsman im Oktober 2018

Getty Images Cast und Team von "Star Trek: Strange New Worlds"

