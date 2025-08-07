Dann startet die finale Staffel "And Just Like That" im TV

Sarah Jessica Parker (60) kehrt als Carrie Bradshaw zurück! Die dritte und finale Staffel von And Just Like That, der Fortsetzung der Kultserie Sex and the City, startete im Mai bei dem Streamingservice WOW. Doch auch Freunde des linearen Fernsehens kommen bald auf ihre Kosten: Ab dem 17. September werden immer Mittwochs Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Im finalen Kapitel der Serie kehren auch Miranda, Charlotte und viele weitere bekannte Gesichter des "Sex and the City"-Universums zurück, um alte Geschichten abzuschließen und neue Abenteuer zu erleben. Der bereits veröffentlichte Trailer gibt erste Einblicke und verspricht neue Turbulenzen im Leben der beliebten New Yorkerinnen.

Im letzten Staffelfinale erlebten die Zuschauer einen Wendepunkt in Carries Leben: Ihre Beziehung mit Aidan, gespielt von John Corbett (64), steht auf der Kippe, nachdem er sich aufgrund eines Familiendramas zurückgezogen hat. Während Carrie sich ihrem neuen Haus widmet, gibt es Hinweise auf einen charmanten Nachbarn, der ihr Interesse weckt. Doch auch Aidan ist noch in ihrem Leben präsent – der neue Staffeltrailer zeigt ihn gemeinsam mit Carrie und seinen Söhnen beim Frühstück. Nebenbei wird Carries neues Zuhause von Ratten geplagt, wobei ihre Katze möglicherweise als Lösung bereitsteht. Währenddessen plant Miranda, gespielt von Cynthia Nixon (59), den nächsten Karriereschritt. Charlotte, verkörpert von Kristin Davis (60), entdeckt das Nachtleben wieder, und ihre Tochter Lily sorgt für Aufregung in Sachen Romantik.

Während die Zuschauer den Abschluss dieser Staffel erleben, wird auch das Ende des "Sex and the City"-Universums eingeleitet, wie Showrunner Michael Patrick King zuvor bestätigte. Die zwölfte und finale Folge wird den emotionalen Höhepunkt bilden, um den Geschichten von Carrie, Miranda und Charlotte ein gebührendes Finale zu verleihen. Bereits seit der Premiere von "Sex and the City" im Jahr 1998 zog die Serie Zuschauer durch ihre Mischung aus Freundschaft, Liebe und der Suche nach Glück in ihren Bann. Nun ruht die Hoffnung auf der letzten Staffel von "And Just Like That…", diese Tradition würdig abzuschließen.

MEGA Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That"

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Instagram / cynthiaenixon Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, Schauspielerinnen