Nanu: Datet Bill Kaulitz nun einen neuen heißen Promi-Boy?

Bill Kaulitz (35) sorgt einmal mehr für Aufsehen mit Einblicken in sein Liebesleben. Der Tokio-Hotel-Sänger offenbarte kürzlich im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass er diese Woche gleich drei Dates geplant hat. "Morgen geht's los mit dem ersten Date", verriet der 35-Jährige. Dabei ließ Bill anklingen, dass einer der drei Auserwählten durchaus Schlagzeilenpotenzial haben könnte: "Wenn das mit dem einen was wird, das wird eine Schlagzeile." Sein Bruder Tom Kaulitz (35) reagierte skeptisch auf diese Ansage, doch Bill blieb überzeugt und beharrte: "Die Leute kennen den." Um wen es sich handelt, wollte er allerdings nicht preisgeben.

Neben seinen Zukunftsplänen plauderte der Musiker auch über ein amüsantes Erlebnis aus der Vergangenheit: Am Morgen nach einer ausgelassenen Feier fand sich Bill in einer kuriosen Situation wieder. Sein nächtlicher Begleiter übernachtete bei ihm, und am nächsten Morgen tauchten sowohl seine Assistentin als auch sein Stylistenteam auf, um ihn für einen Videodreh vorzubereiten. "Zigaretten, Champagnerflaschen überall, wir lagen beide im Bett, verkatert", beschrieb Bill die Szene. Während der Tokio-Hotel-Star sich für den anstehenden Dreh stylen ließ, verabschiedete sich sein Gast nach einer Weile mit einem knappen "Tschüss".

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Bill Kaulitz offen, wenn es um sein Liebesleben ging. Dabei überraschte er auch mal mit Aussagen zu ungewöhnlichen Begegnungen. Vor Kurzem ließ er erkennen, dass er sogar bereit sei, von seinem typischen Beuteschema abzuweichen, wenn der Funke überspringt. Vor allem in seinen Podcast-Folgen erzählt der Sänger regelmäßig von Flirts und Begegnungen, die ihn beschäftigt haben. Seinen Humor und Charme behält er dabei immer bei, wofür er von seinen Fans besonders gefeiert wird.

Anzeige Anzeige

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Juli 2025