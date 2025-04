Rachel Zeglers "Schneewittchen" floppt an den Kinokassen

Rachel Zegler (23) steht weiterhin im Zentrum der Diskussionen rund um Disneys neue Live-Action-Verfilmung von "Schneewittchen". Trotz eines Produktionsbudgets von über 250 Millionen Dollar blieb der Film am Eröffnungswochenende hinter den Erwartungen zurück und spielte laut Daily Mail nur 43 Millionen Dollar ein. Berichte über leere Kinosäle und enttäuschte Fans häufen sich. Gleichzeitig gerät Rachel erneut in die Kritik. Ihre früheren Aussagen über den Originalfilm und dessen moderne Neuinterpretation polarisieren – und heizen die Debatte weiter an.

Neben dem mangelnden kommerziellen Erfolg des Films gab es bereits im Vorfeld hitzige Diskussionen über grundlegende Änderungen am Märchenklassiker. So wurde der Prinz in der Neuverfilmung durch eine andere männliche Figur ersetzt, und die sieben Zwerge wurden via CGI animiert. Disney geriet daraufhin unter Beschuss, weil sie damit Schauspielern mit Kleinwuchs die Mitwirkung am Film vorenthielten. Rachel selbst sorgte zusätzlich für Spannungen, als sie sich humorvoll, aber abfällig über die Handlung des Originalfilms äußerte. Ihre progressive Sichtweise und ihr Bestreben, ein unabhängiges Schneewittchen zu zeigen, trafen auf Widerstand, insbesondere bei den Fans, die der Tradition des Films besonders zugetan waren.

Zeitgleich hat sich auch Schauspieler Russell Brand (49) kritisch über Rachel geäußert und sie als "überheblich" bezeichnet. Auch stieß die kolumbianische Abstammung der Schauspielerin auf Ablehnung seitens einiger Fans, die fanden, sie sei nicht geeignet für die Rolle. Rachel selbst hat betont, dass sie sich durch die Angriffe auf ihre Person nicht beirren lässt. Während die konventionelle Liebesgeschichte des Märchenklassikers von der neuen Handlung scheinbar verdrängt wird, versuchte Rachel gegenüber Variety zu vermitteln, dass Romantik dennoch Teil der Erzählung bleibt.

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

Getty Images Rachel Zegler bei den Grammy Awards

