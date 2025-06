Ohne Gal Gadot: Neuer "Wonder Woman"-Film wurde bestätigt

James Gunn (58) hat offiziell einen neuen Wonder Woman-Film angekündigt, der mit einer komplett neuen Besetzung realisiert werden soll. "Wir arbeiten an 'Wonder Woman', sie wird gerade geschrieben", erklärte der Filmemacher gegenüber Entertainment Weekly. Weitere Details zur Besetzung oder zum Drehbuch wurden bisher jedoch nicht bekannt gegeben. Allerdings wurde bestätigt, dass Gal Gadot (40), die sich im März über einen Stern auf dem Walk of Fame freuen durfte, nicht mehr in die ikonische Rolle der Amazonen-Kriegerin schlüpfen wird, die sie in zwei vorherigen Filmen, einmal an der Seite von Chris Pine (44), verkörpert hatte.

Mit dieser Entscheidung reiht sich der neue "Wonder Woman"-Film in das überarbeitete DC-Universum ein, das James zusammen mit Peter Safran seit rund zwei Jahren aufbaut. Denn Zack Snyders (59) Versuch, ein eigenes Kino-Universum als Franchise aufzubauen, scheiterte spätestens nach "Aquaman: Lost Kingdom" (2023). Der neue Film wird nun wohl entscheidend für das zweite Kapitel des neuen DCU sein, während andere Hauptfiguren wie Superman, Supergirl und Batman bereits mit konkreten Projekten vertreten sind. "Im Moment habe ich ein gutes Gefühl dabei, wo zwei dieser Charaktere stehen, und mit den anderen beiden setzen wir uns gerade auseinander", bestätigte James frühere Aussagen von Warner-Chef David Zaslav über ihre Pläne für das überarbeitete DCU.

Der bevorstehende Superman-Film, der den Auftakt für das neue Universum darstellt, wird am 10. Juli 2025 in den Kinos erscheinen und könnte erste Hinweise auf die neue Richtung für Wonder Woman geben. Gal Gadot hatte die Rolle in den Filmen von 2017 und 2020 übernommen und avancierte damit für viele Fans zum Gesicht der Superheldin. Die Fortsetzung eines dritten Teils war bereits 2021 in Planung, wurde jedoch abgesagt. Die Entscheidung, sich nun gänzlich von der Schauspielerin zu lösen, markiert einen klaren Neuanfang für die Figur in James' neuer Vision. Die vierfache Mutter selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr sie die Rolle liebte, und damit die Hoffnung auf eine Rückkehr genährt, doch dieser Traum scheint nun endgültig ausgeträumt.

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

Getty Images Gal Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano und den vier Kindern im März 2025

