Gal Gadot wird 40: Das musst du über die Wonder Woman wissen

Im März wurde sie als erste Israelin mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet: Hollywoodstar Gal Gadot (40), die 2018 vom Time-Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen wurde, feiert am heutigen 30. April 2025 ihren 40. Geburtstag – und die Schauspielerin, die 2017 mit der Hauptrolle im Actionfilm Wonder Woman weltbekannt wurde, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Gerade erst teilte Gal auf Instagram ihre Dankbarkeit und Freude, diesen besonderen Tag bei guter Gesundheit und zusammen mit ihren Liebsten verbringen zu können. Besonders emotional wurde es, als sie an ihre vierte Tochter Ori dachte, die nach einer dramatischen Schwangerschaft im Februar 2024 zur Welt kam.

Damals musste Gal wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn notoperiert werden, während sie bereits im achten Monat schwanger war – ein Schicksalsschlag, der sie tief geprägt hat. "Meine Tochter Ori wurde in diesem Moment der Ungewissheit und Angst geboren. Ihr Name, der 'mein Licht' bedeutet, wurde nicht zufällig gewählt", schrieb sie in einem Post Ende letzten Jahres. "Vor der Operation sagte ich zu Jaron, dass unsere Tochter das Licht sein würde, das am Ende des Tunnels auf mich warten würde." Begleitet wurde sie in dieser schwierigen Zeit von ihrem Ehemann, dem israelischen Geschäftsmann Jaron Varsano, mit dem sie inzwischen vier Kinder großzieht.

Wer Gal Gadot heute nur als Hollywood-Star sieht, vergisst schnell, wie ungewöhnlich ihr Weg verlaufen ist: Die gebürtige Israelin hatte als Teenager eher wenig Lust aufs Modelbusiness und jobbte stattdessen lieber bei Burger King, statt sich für Fotoshootings ablichten zu lassen. Doch mit 18 nahm sie dann doch an der Wahl zur "Miss Israel" teil – und gewann. Nach ihrem Abitur absolvierte Gal den zweijährigen Militärdienst beim israelischen Heer, arbeitete dort als Fitnesstrainerin und lernte den Umgang mit Schusswaffen. Gerade diese Erfahrungen verschafften ihr später die erste große Filmrolle: Regisseur Justin Lin engagierte sie für den vierten Fast & Furious-Streifen, da ihre militärischen Fähigkeiten überzeugend waren. Ihr großer Durchbruch als "Wonder Woman" folgte einige Jahre später, auch weil sie während der Dreharbeiten bemerkenswerte Disziplin und Durchhaltevermögen bewies – selbst ihre Schwangerschaft hielt Gal damals geheim, um das Tempo am Set nicht zu verlieren.

Privat ist Gal Gadot für viele Fans zum Vorbild geworden, zeigt aber auch klare Kante zu politischen Themen – und das nicht ohne Konsequenzen. Als Israelin und frühere Soldatin steht sie immer wieder im Fokus von Kontroversen, besonders im Zusammenhang mit ihren Statements zum Nahost-Konflikt auf Instagram oder ihrer Rolle in "Schneewittchen". Die Schauspielerin musste bereits erleben, dass Filme mit ihr aufgrund ihrer Herkunft in manchen Ländern boykottiert wurden. Trotz aller Kritik und schwerer Zeiten betont Gal das Glück, mit ihrer Familie zusammen zu sein: "Heute bin ich vollständig geheilt und voller Dankbarkeit für das Leben, das mir zurückgegeben wurde", schrieb sie nach der Geburt ihrer Tochter Ori. Ihr Instagram-Account spiegelt diese Dankbarkeit und Nähe zu ihren Fans wider, und privat schwärmt sie immer wieder davon, wie sehr ihr Mann Jaron sie unterstützt – beide sind seit 2008 verheiratet und gelten in Hollywood als echtes Traumpaar.

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Familie

Getty Images Hollywoodstar Gal Gadot modelte als "Miss Israel" um den Titel "Miss Universe", 2004 in Quito.

SIPA PRESS/Action Press Gal Gadot in "Wonder Woman 1984", 2020