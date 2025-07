Rachel Zegler teasert Romanze mit Nathan im Netz an

Rachel Zegler (24) hat ihre Fans mit einem kleinen Einblick in ihr Privatleben überrascht. Die "West Side Story"-Schauspielerin postete am Dienstag einen sogenannten Photodump, also mehrere Fotos, auf Instagram und sorgte besonders mit einem Schnappschuss für Aufmerksamkeit. Auf einem der Bilder lehnt Rachel ihren Kopf an die Brust des Tänzers Nathan Louis-Fernand, mit dem sie derzeit an der West-End-Produktion von "Evita" arbeitet. Das Paar wurde bereits am Wochenende zuvor beim Konzert von Sabrina Carpenter (26) in Londons Hyde Park beim Küssen gesichtet, was die Gerüchte über eine neue Romanze anheizte. Nathan, ein erfahrener Tänzer, der zuvor in Produktionen wie "Magic Mike Live" und "Hamilton" auftrat, scheint also der Glückliche zu sein, der Rachels Herz erobert hat.

Die beiden sollen sich während der Proben für "Evita" im Mai dieses Jahres kennengelernt und schon bald zueinandergefunden haben, berichten mehrere US-Medien. "Es war eine sofortige Verbindung", verriet eine Quelle gegenüber People Magazine. Seit Anfang des Sommers sollen die beiden ein Paar sein. Rachel, die als Eva Perón im Klassiker von Andrew Lloyd Webber (77) glänzt, begeistert nicht nur auf der Bühne, sondern auch ihren neuen Partner. "Sie bringt so viel Energie und Leidenschaft mit", so der Insider weiter. Die gemeinsame Zeit inmitten der Proben scheint die beiden stark zusammenzuschweißen, und die Chemie zwischen ihnen ist nicht zu übersehen.

Für Rachel markiert diese Beziehung eine neue Etappe in ihrem Liebesleben. Zuvor war sie drei Jahre lang mit ihrem "West Side Story"-Co-Star Josh Andrés Rivera liiert, mit dem sie zuletzt im Film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" zu sehen war. Während die genauen Hintergründe der Trennung unklar sind, scheint Rachel nun ein neues Kapitel aufzuschlagen – und das in Begleitung eines äußerst talentierten Tänzers. Auch Nathans Karriere beeindruckt, da er nicht nur auf den Bühnen Londons Erfolge feierte, sondern auch im Film "Wonka" in Erscheinung trat.

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin

Instagram / rachelzegler Rachel Zegler und Nathan Louis-Fernand

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin