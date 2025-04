Mysteriöse Krankheit: Rachel Zegler sorgt sich um ihren Hund

Schauspielerin Rachel Zegler (23) wendet sich mit einem dramatischen Appell an ihre Fans auf Instagram. Ihr geliebter Hund Lenny, ein zweijähriger Mini-Goldendoodle, kämpft mit einer mysteriösen Erkrankung: starker Durchfall und Appetitlosigkeit setzen dem Vierbeiner zu. Trotz Besuchen bei zwei verschiedenen Tierärzten hat sich sein Zustand nicht gebessert. "Ich bin völlig verzweifelt", schreibt Rachel in einer Story und bittet ihre 2,5 Millionen Follower um Rat. Besonders belastend ist für die Schauspielerin, dass sie in wenigen Tagen eine Reise über den Atlantik antreten muss und Lenny weiterhin so krank ist.

In ihrer Story beschreibt Rachel, dass Lenny trotz seiner Beschwerden weiterhin Wasser trinkt und verspielt wirkt, was Hoffnung gibt. Doch die bisherigen Behandlungen, darunter eine appetitanregende Medikation und Mittel gegen die Magen-Darm-Probleme, zeigen kaum Wirkung. Selbst Hühnchen mit Reis, das ihre Mutter extra für Lenny zubereitet, bleibt unberührt. Rachel macht ihrem Ärger über die Tierärzte Luft: "Wenn mir noch einer sagt, ich soll einfach abwarten, während es ihm so schlecht geht, raste ich aus." Die Verbindung zu Lenny ist für die Schauspielerin tief emotional – er ist seit zwei Jahren ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, wie sie kürzlich in einer Geburtstagswidmung für ihn schrieb.

Lenny trägt seinen Namen als Hommage an den Komponisten Leonard Bernstein (✝72), und Rachel nennt sich selbst liebevoll "lenny's mom" in ihrer Instagram-Bio. Ihr Hund hat ihr, wie sie einmal offenbarte, in einer schwierigen Phase ihres Lebens bedingungslose Liebe und Trost gespendet. Auch ihre Zukunftspläne stehen im Zeichen von Lenny: In einem Interview mit Variety erwähnte sie, dass sie eines Tages ein Haus mit großem Garten für ihn in New Jersey oder Upstate New York kaufen möchte. Für Rachel, die zuletzt mit beruflichen Rückschlägen zu kämpfen hatte, bleibt Lenny eine feste Konstante. Ihre jüngsten Sorgen um ihn zeigen, wie wichtig der kleine Hund in ihrem Leben ist.

Instagram / rachelzegler Rachel Zegler zeigt sich auf Instagram kuschelnd mit Hund Lenny

Getty Images Rachel Zegler, "The Ballad of Songbirds and Snakes"-Hauptdarstellerin

