Sean Ono Lennon schimpft Rachel Zegler eine "verwöhnte Göre"

Sean Ono Lennon (49) hat sich in die Kontroverse rund um den Disney-Film Schneewittchen und dessen Hauptdarstellerin Rachel Zegler (23) eingeschaltet – und das mit deutlichen Worten. Auf der Plattform X beschrieb er die Schauspielerin als "eine verwöhnte, undankbare und weltfremde Göre". Zwar erklärte Sean, die öffentliche Kritik an Rachel sei zu weit gegangen, fügte jedoch hinzu: "Es ist kein Wunder." Die Kontroverse erreichte ihren Höhepunkt, als der Film mit Gal Gadot (39) und Rachel in den Hauptrollen nach seiner Veröffentlichung enttäuschende Einspielergebnisse lieferte.

Rachel hatte besonders wegen ihrer Aussagen über den Film und den Originalklassiker von 1937 Kritik auf sich gezogen. So bezeichnete sie laut Daily Mail die Themen des Animationsfilms um wahre Liebe und den Prinzen als "veraltet" und erklärte: "Sie wird nicht vom Prinzen gerettet und träumt nicht von der großen Liebe." Mit solchen Kommentaren spaltete sie die Fans der Disney-Klassiker, während ihre politische Aktivität in den sozialen Medien zusätzlich polarisiert. Bereits im Vorfeld des Films hatte ihre Besetzung für Kontroversen gesorgt, da einige Kritiker sie für eine "woke Fehlentscheidung" hielten. Auch die Entscheidung, die Zwerge aus dem Titel und der Handlung durch CGI-animierte Figuren zu ersetzen, stieß auf Ablehnung.

Sean selbst ist eigentlich dafür bekannt, sich auf Social Media eher zurückzuhalten. Umso bemerkenswerter ist es, dass er sich öffentlich in diese Debatte eingemischt hat. Der Sohn der legendären Künstlerin Yoko Ono (92) und des Musikers John Lennon (✝40) wuchs in einem Umfeld auf, das von Kunst, Musik und politischen Statements geprägt war – Themen, die ihn bis heute beschäftigen. Als Musiker und Produzent hat er sich jedoch bewusst eine ruhigere Position abseits des Rampenlichts gesucht, was sein Eingreifen in diesem Fall umso überraschender macht. Doch bei einem Projekt, das mit über 200 Millionen Dollar Produktionskosten gehandelt wird, scheint auch sein Geduldsfaden gerissen zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Rachel Zegler im März 2025 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Lennon, Sohn von John Lennon

Anzeige Anzeige