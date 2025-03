Céline Dion tanzt trotz Stiff-Person-Syndrom beim Golfen

Céline Dion (56) hat mit einem Instagram-Video Fans weltweit begeistert: Gemeinsam mit ihren drei Söhnen René-Charles (24) sowie den Zwillingen Nelson (14) und Eddy (14) verbrachte die Sängerin einen entspannten Tag auf dem Golfplatz. Nach einem gelungenen Schlag feierte Céline ihren Erfolg mit ausgelassenen Tanzmoves, während ihre Söhne sie anspornten. "Das war so gut", lobte einer der Jungs ihre Technik. Zu dem Video schrieb Céline: "Ich hatte einen wunderschönen Tag mit meinen Jungs auf dem Platz. Komme wieder in Schwung!"

Das Video ist ein seltener Einblick in das Privatleben der Sängerin, die seit ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms im Jahr 2022 weitestgehend zurückgezogen aus der Öffentlichkeit lebt. Die seltene neurologische Erkrankung, die von starken Muskelkrämpfen und Bewegungsschwierigkeiten geprägt ist, hatte die Ausnahmekünstlerin selbst öffentlich gemacht, denn sie zwang Céline, mehrere Konzerte und Tourneen abzusagen. Doch mit dem Instagram-Video zeigt sie nun, dass sie sich weiterhin nicht unterkriegen lässt.

Céline, die mit Hits wie "My Heart Will Go On" und "The Power of Love" weltberühmt wurde, kümmert sich seit dem Tod ihres Ehemannes René Angélil (✝73) im Jahr 2016 allein um ihre Kinder. In Interviews betonte die Sängerin mehrfach, wie wichtig ihr die Familie ist: "Für meine Kinder bin ich immer stark", verriet sie einst. Dieses Statement unterstreicht Céline mit solchen gemeinsamen Ausflügen, bei denen ihre Liebsten spürbar an erster Stelle stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011

Anzeige Anzeige