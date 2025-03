Blonde Haare Adé: Céline Dion zeigt sich mit grauem Ansatz

Céline Dion (56) zeigte sich kürzlich bei einem Golf-Event in Palm Beach Gardens, Florida, und überraschte dabei mit einem neuen Look. Die Sängerin, bekannt für ihre blonden Haare, präsentierte sich auf Bildern, die People vorliegen, mit einem leicht grauen Haaransatz, den sie zu einem eleganten Dutt zusammengebunden hatte. Begleitet wurde sie von ihren 14-jährigen Zwillingssöhnen Nelson und Eddy, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil (✝73) hat. Neben ihrer Familie war auch Golf-Legende Tiger Woods (49) vor Ort, der sich mit Céline angeregt unterhielt. Während des Events performte die Musikerin sogar spontan ihren Megahit "My Heart Will Go On", allerdings mit einer leichten sportlichen Abwandlung.

Die französisch-kanadische Sängerin, die seit ihrer Diagnose mit dem seltenen Stiff-Person-Syndrom im vergangenen Jahr eine Auszeit von der Musik genommen hat, schien den Tag sehr zu genießen. Auf Instagram teilte sie Fotos des Events, darunter ein Erinnerungsbild mit Tiger, aufgenommen vor über 20 Jahren. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Céline ihrer positiven Haltung treu. Während des Interviews scherzte sie mit dem Moderator und ließ ihren Humor durchblicken. Ihre Fans freuten sich besonders über diese unbeschwerten Momente, da öffentliche Auftritte der Sängerin jüngst seltener wurden.

Céline Dions Comeback-Pläne sorgen immer wieder für Spekulationen und lassen die Vorfreude ihrer Fans weiter steigen. Bereits in der Vergangenheit zeigte die Sängerin trotz ihrer Erkrankung großes Durchhaltevermögen, zuletzt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und Céline plant, 2025 erneut auf die Bühne zu treten – ein mögliches Highlight könnte der Eurovision Song Contest in Basel sein, zu dem sie durch ihren Sieg 1988 eine besondere Verbindung hat. Doch nicht nur musikalisch bleibt Céline im Fokus: Ihre natürliche Ausstrahlung und der mutige Umgang mit dem Älterwerden werden von vielen bewundert und machen sie für unzählige Menschen zu einem echten Vorbild.

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025

Instagram / celinedion Céline Dion im Weihnachtslook

