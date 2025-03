Céline Dion begeistert spontan mit "My Heart Will Go On"

Céline Dion (56) gab bei einem Auftritt während eines Golfturniers in Florida eine beeindruckende Kostprobe ihrer gesanglichen Fähigkeiten. Die Sängerin war am 4. März beim TGL-Match zwischen den Teams Jupiter Links und Atlanta Drive im SoFi Center in Palm Beach Gardens anwesend. TGL, kurz für "Tomorrow's Golf League", ist eine neue Indoor-Golf-Liga, die von Tiger Woods (49) und Rory McIlroy (35) ins Leben gerufen wurde. Neben Céline waren ihre drei Söhne René-Charles und die 14-jährigen Zwillinge Nelson und Eddy dabei, die sie als leidenschaftliche Golfer beschrieb. Im Gespräch mit ESPN-Moderatorin Mary Smith scherzte Céline laut Us Weekly über ihren eigenen Golfstil und sorgte mit einer spontanen Gesangseinlage von "My Heart Will Go On" für Gänsehaut bei den Anwesenden.

Während des lockeren Plausches improvisierte die 56-jährige Sängerin eine amüsante Golf-Version ihres berühmten Titanic-Hits und sang: "Nahe, fern, wo immer du bist, ich glaube, mein Ball wird weitergehen." Diese überraschende Darbietung, unterstützt von der ESPN-Moderatorin, begeisterte das Publikum, inklusive Golf-Legende Tiger und Football-Star Josh Allen (28), der das Event als Teil seines Junggesellenabschieds besuchte. Auch die gute Laune von Céline fiel auf, die sich trotz ihrer Diagnose eines seltenen neurologischen Syndroms im Jahr 2022 optimistisch zeigte.

Die kanadische Sängerin, die für ihren kraftvollen Gesang bekannt ist, hat sich nach ihrer Diagnose weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Stiff-Person-Syndrom schränkt ihre Bewegungsfreiheit durch schmerzhafte Muskelkrämpfe stark ein. Dennoch sagte Céline mehrfach, dass sie ihre Karriere so lange wie möglich fortsetzen wolle. Ihr Auftritt beim olympischen Eröffnungsritual in Paris 2024 bleibt unvergessen, ebenso ihr Versprechen, eines Tages wieder ganz auf der Bühne stehen zu können: "Selbst wenn ich kriechen muss, ich werde zurückkehren", sagte sie entschlossen in einem Interview mit Today's Hoda Kotb im Juni 2024.

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Getty Images Céline Dion, 2008

