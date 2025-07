Trotz Krankheit: Céline Dion verzaubert bei Fotoshooting

Céline Dion (57) hat ihre Follower erneut geflasht: Die Sängerin präsentierte sich in einem beeindruckenden Foto auf dem Dach des Palais Garnier, der legendären Pariser Oper. Mit atemberaubendem Ausblick auf die Stadt der Liebe und der markanten Statue des Wahrzeichens im Hintergrund posierte Céline in eleganter Lederkleidung. Neben Skinny-Jeans und schwarzen Lederstiefeln trug sie ein figurbetontes Lederoberteil mit tiefem Ausschnitt und hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die besondere neue Aufnahme, die von der Fotografin Denise Truscello festgehalten wurde, punktete auf Instagram mit beinahe 200.000 Likes.

Die Serie umfasst verschiedene Szenen, die von urbaner Eleganz bis hin zu industriellem Minimalismus reichen. So sieht man die Künstlerin nicht nur auf dem prächtigen Dach, sondern auch in einer eher ungeschmückten Umgebung, etwa vor Betonwänden im Inneren des Opernhauses. Schon zuvor hatte Céline mit einem veröffentlichten Video, das Modeaufnahmen aus Frankreich aus dem Jahr 2017 zeigte, ihre Liebe zu dem Land betont. In wechselnden Couture-Outfits, darunter ein Tutu-Kleid und eine florale Robe, schritt sie damals durch malerische französische Kulissen und bewies einmal mehr, dass Stil und Ästhetik zwei ihrer Stärken sind.

Obwohl Céline in den vergangenen Jahren gesundheitliche Herausforderungen durch das Stiff-Person-Syndrom bewältigen musste, beweist sie immer wieder ihre Stärke und Lebensfreude. Zuletzt zeigte sie sich mit ihren drei Söhnen bei einem entspannten Tag auf dem Golfplatz in einem Instagram-Video. Nachdem sie einen gelungenen Schlag hingelegt hatte, feierte sie gemeinsam mit den Jungs tanzend das kleine Familienglück. "Das war so gut", rief einer ihrer Söhne begeistert, während Céline zu dem Clip schrieb: "Ich hatte einen wunderschönen Tag mit meinen Jungs auf dem Platz. Komme wieder in Schwung!"

Getty Images Céline Dion, Juni 2024

Getty Images Céline Dion, Februar 2024

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025