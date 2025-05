Nach Absage: Kommt Céline Dion doch zum ESC nach Basel?

Es bleibt spannend um Céline Dion (57) und ihren möglichen Auftritt beim Eurovision Song Contest am heutigen Samstagabend in Basel. Nach einer Videobotschaft beim ESC-Halbfinale, in der die Sängerin erklärte, nicht vor Ort sein zu können, brodelt nun die Gerüchteküche. BBC News zufolge soll ein Privatjet der Diva am Flughafen in Basel gelandet sein. Ob die 57-Jährige jedoch wirklich in der Maschine saß, ist noch unklar. Seit Tagen ranken sich Spekulationen um ihre mögliche Rückkehr auf die ESC-Bühne, 37 Jahre nachdem sie mit "Ne Partez Pas Sans Moi" den Wettbewerb für die Schweiz gewann.

Die Organisatoren des ESC sowie Céline selbst halten sich bedeckt. Offizielle Statements bestätigen weder eine Teilnahme noch ein Fehlen der Musik-Ikone. Insider berichten jedoch, dass hinter den Kulissen emsig verhandelt wird und bis zur letzten Minute Entscheidungen getroffen werden könnten. Als mögliche Optionen werden ein spontaner Überraschungsauftritt in der Halle oder im nahegelegenen St. Jakob-Park diskutiert, wo ein Public Viewing mit 40.000 ESC-Fans stattfindet. Trotz ihrer schweren Diagnose, dem Stiff-Person-Syndrom, das sie seit Jahren belastet, bleibt bei den Fans die Hoffnung bestehen, dass Céline zumindest einen kurzen Auftritt wagt.

Für die Sängerin bedeutet der Eurovision Song Contest weitaus mehr als nur eine Bühne – er markierte den Anfang ihrer beeindruckenden Karriere. Mit Hits wie "My Heart Will Go On" avancierte sie zur Ikone und begeistert Millionen Fans weltweit. Mit der Schweiz bleibt sie daher auf ewig besonders verbunden. In ihrem Video zum Halbfinale erklärte sie: "Die Schweiz wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben." Auch auf Instagram teilte sie zuletzt nostalgische Momente aus ihrer ESC-Vergangenheit, was die Hoffnung ihrer Fans zusätzlich befeuerte. Ob Céline heute Abend für eine Sensation sorgen wird, bleibt weiterhin spannend.

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Getty Images Céline Dion, Sängerin

