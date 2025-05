Traurige Absage: Céline Dion tritt nicht beim ESC-Finale auf

Céline Dion (57) hat bestätigt, dass sie beim diesjährigen Finale des Eurovision Song Contests am kommenden Samstag in Basel nicht auftreten wird, wie viele ihrer Anhänger gehofft hatten. In einer Videobotschaft, die beim ersten Halbfinale eingeblendet wurde, wandte sich die berühmte Sängerin direkt an ihre Fans: "Es tut mir leid. Ich würde nichts lieber tun, als mit euch in Basel zu sein", sagte Céline laut Oe24. Obwohl sie unglaublich gern mit der ESC-Community gefeiert hätte, müsse sie den Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen, führte sie aus. Eigentlich wäre die Rückkehr der 57-Jährigen auf die ESC-Bühne ein absolutes Highlight der Show geworden – schließlich feierte sie im Jahr 1988 dort selbst ihren internationalen Durchbruch.

Hintergrund der Absage ist die schwere Krankheit, an der Céline leidet: Das Stiff-Person-Syndrom, eine seltene und unheilbare neurologische Erkrankung, hat sie schon länger immer mehr zum Rückzug gezwungen. Nachdem sie in jüngster Vergangenheit selbst auf Instagram mit Erinnerungsfotos an ihre ESC-Zeit für Hoffnung bei Fans gesorgt hatte, machten die gesundheitlichen Umstände ihr jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ihren Platz auf der ESC-Bühne nahmen am Montag stattdessen mehrere Stars des letzten Jahrgangs ein: Silvester Belt, Jerry Heil, Iolanda und Marina Satti performten gemeinsam Célines damaligen Gewinner-Song "Ne partez pas sans moi" – ein bewegendes musikalisches Zeichen der Solidarität.

Célines große Liebe zur Musik begann bereits in ihren Teenagerjahren in Kanada, doch ihren Durchbruch feierte sie erst mit ihrem ESC-Sieg, als sie für die Schweiz antrat. Es folgten Welthits wie "My Heart Will Go On", mit dem sie Filmgeschichte schrieb, und spektakuläre Las-Vegas-Shows, die Millionen begeisterten. Ihr Name wurde zum Inbegriff der großen Gefühle, ihre Stimme zum absoluten Gänsehaut-Garanten. Über Jahrzehnte hinweg prägte sie mit Power-Balladen die Popmusik, gewann fünf Grammys und füllte die größten Arenen der Welt. Dass Céline am Samstag nun doch nicht auf ihre erste große Bühne zurückkehren wird, ist für ihre Fans auch deshalb weit mehr als nur eine abgesagte Performance – es ist eine Erinnerung daran, dass selbst die größten Sterne am Pophimmel nicht für immer leuchten.

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

MEGA Céline Dion, Musikerin

