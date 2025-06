"Aktive Familie": So genießt AWZ-Ania Niedieck ihre Freizeit

Ania Niedieck (41), bekannt aus der Serie Alles was zählt, genießt ihre Freizeit am liebsten mit ihrer Familie. Wie sie in einem Interview mit RTL verriet, steht dabei vor allem Bewegung im Mittelpunkt: "Ich gehe einmal die Woche zum EMS-Training und den Rest mache ich mit meinen Kindern zusammen." Mit ihrem Mann Chris Hecker und den beiden gemeinsamen Töchtern zieht es die Schauspielerin gerne nach draußen. Ob Fahrradfahren oder Wandern – bei den Niediecks wird Aktivität großgeschrieben.

Die Schauspielerin, die am Set der beliebten Daily Soap viel Zeit verbringt, schafft es dennoch, Familienleben und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Mit kleinen Auszeiten und gemeinsamen Unternehmungen sorgt sie für den perfekten Ausgleich. "Wir sind echt eine aktive Familie", erzählte sie über ihren Alltag. Ihre beiden Töchter scheinen dabei die Hauptrolle in ihrem Leben zu spielen.

Seit über einem Jahrzehnt ist Ania für viele Zuschauer ein bekanntes Gesicht. Ihre Karriere bei "Alles was zählt" begann bereits 2010, und die Rolle der Isabelle Reichenbach brachte ihr große Bekanntheit ein. Was viele nicht wissen: Ihr Seriendebüt hatte sie damals als ganz anderer Charakter. Zuvor war Ania für kurze Zeit als Alicia Silberstein zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Mann Chris und ihren beiden Kids

Anzeige Anzeige

Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

Anzeige Anzeige