15 Jahre Drama: Ania Niediecks unglaubliche AWZ-Karriere

Ania Niedieck (41), bekannt aus der beliebten RTL-Serie Alles was zählt, feiert ihr beeindruckendes 15-jähriges Serienjubiläum. Seit 2010 verkörpert die Schauspielerin die intrigante Isabelle Reichenbach und prägt mit ihrer Rolle maßgeblich das Leben in der fiktiven Welt der Daily Soap. Doch nur eingefleischte Fans wissen: Das war nicht ihr erster Auftritt in der Serie, denn zuvor war Ania für kurze Zeit als Alicia Silberstein zu sehen. Diese überraschende Enthüllung teilte die Schauspielerin anlässlich ihres Jubiläums in einem Interview mit RTL.

Ania verriet, dass sie sich ursprünglich für eine andere Rolle beworben hatte, jedoch nicht besetzt wurde. Stattdessen bekam sie die Chance, für drei Monate die Rolle der Alicia Silberstein zu übernehmen. Diese kurze Gastrolle hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck: "Die Hardcore-AWZler wissen das wahrscheinlich", scherzte sie im Interview. Einige Zeit später wurde sie erneut eingeladen – diesmal für die Rolle von Isabelle. "Dann haben die sich gedacht: 'Hey, irgendwie hat die Blonde das da recht gut gemacht. Sollen wir die nochmal zum Casting einladen für die böse Hauptrolle?'", erklärte sie dazu. Und so begann ihre Karriere als eine der zentralen Figuren im AWZ-Universum.

Ihre Rolle bei AWZ beschrieb Ania in einem früheren Interview als eine "ganz besondere Herausforderung", da Isabelle oft das Gegenteil von Anias eigentlicher Persönlichkeit sei. Die gebürtige Mönchengladbacherin hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich, sondern auch privat weiterentwickelt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Ania regelmäßig Einblicke in ihren Alltag zwischen Dreharbeiten und dem Muttersein.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihren "Alles was zählt"-Kollegen Dominik Flade, Jörg Rohde und Amrei Haardt

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihrem Mann Chris und ihren beiden Kids

