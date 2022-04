Ania Niedieck (38) hat ihr privates Glück gefunden! Die Alles was zählt-Darstellerin geht schon seit über elf Jahren an der Seite von Chris Hecker durchs Leben – und seit 2015 sind die Schauspielerin und ihr Liebster sogar verheiratet. Doch damit nicht genug: Die beiden durften auch ihre Töchter Charlotte und Paula auf der Welt begrüßen. Aber wie haben sich Ania und Chris denn eigentlich kennengelernt? Jetzt gewährte die stolze Zweifachmutter einen Einblick in den Beginn ihrer Liebesgeschichte...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Ania nun zwei niedliche Pärchenfotos, auf denen sie an der Seite ihres Mannes Chris posiert. Zudem ließ die Blondine die Anfänge ihrer süßen Lovestory Revue passieren. "Vor elf Jahren haben wir uns im Klub kennengelernt – und bald haben wir ein Schulkind", betonte die 38-Jährige nämlich auf der Social-Media-Plattform. Die beiden trafen also während einer Partynacht das erste Mal aufeinander.

Inzwischen ist aus dem Disco-Flirt eine tiefe Liebe und Familie gewachsen! Wie glücklich Ania mit ihrem Mann und ihren Kids ist, machte sie ebenfalls mit ihrem Posting deutlich. "Es ist einfach so verrückt – und ich bin so dankbar für dich, für unser Leben, für alles", schwärmte die Schauspielerin in den höchsten Tönen.

